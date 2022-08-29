08:45 29.08.2022 (обновлено: 08:56 29.08.2022)
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
ВСУ за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета осматривает место обстрела
Сотрудник следственного комитета осматривает место обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 8.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, 8.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В ведомстве также сообщили, что украинские войска в 8.00 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.