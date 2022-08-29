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ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/donetsk-1812794776.html
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2022
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра
Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:45
2022-08-29T08:56
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 8.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, 8.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.В ведомстве также сообщили, что украинские войска в 8.00 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220829/obstrely-1812787508.html
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в мире, днр, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, ДНР, Украина
08:45 29.08.2022 (обновлено: 08:56 29.08.2022)
 
ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

ВСУ за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник следственного комитета осматривает место обстрела
Сотрудник следственного комитета осматривает место обстрела - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник следственного комитета осматривает место обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра 155 миллиметров и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 8.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра, 8.20 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В ведомстве также сообщили, что украинские войска в 8.00 мск выпустили по Кировскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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06:55Специальная военная операция на Украине
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