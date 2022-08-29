https://ria.ru/20220829/donbass-1812994304.html

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев - РИА Новости, 29.08.2022

Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе очередной группы добровольцев. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T18:56

2022-08-29T18:56

2022-08-29T18:56

специальная военная операция на украине

общество

россия

донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

ситуация в днр и лнр

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ГРОЗНЫЙ, 29 авг- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе очередной группы добровольцев."На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны – добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма. Все они прошли курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он пожелал патриотам успешного выполнения поставленных руководством страны задач и "скорейшего возвращения домой". "Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу", - добавил Кадыров.

https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, ситуация в днр и лнр