https://ria.ru/20220829/donbass-1812994304.html
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев - РИА Новости, 29.08.2022
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе очередной группы добровольцев. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:56
2022-08-29T18:56
2022-08-29T18:56
специальная военная операция на украине
общество
россия
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
ситуация в днр и лнр
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ГРОЗНЫЙ, 29 авг- РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке для участия в спецоперации в Донбассе очередной группы добровольцев."На защиту интересов России в Донбасс отправились достойные её сыны – добровольцы, которые имеют жёсткую и непримиримую позицию по отношению к бандеровщине и любым проявлениям нацизма. Все они прошли курсы ускоренной тактической и огневой подготовки на территории Российского университета спецназа в Гудермесе", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он пожелал патриотам успешного выполнения поставленных руководством страны задач и "скорейшего возвращения домой". "Пусть их мужество, отвага и героизм принесут победу России и Донбассу", - добавил Кадыров.
https://ria.ru/20220805/spetsoperatsiya-1806645459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадыров сообщил об отправке в Донбасс очередной группы добровольцев
Кадыров сообщил об отправке в Донбасс из Гудермеса очередной группы добровольцев