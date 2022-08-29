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При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/donbass-1812853688.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 29.08.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток
Подросток получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:42
2022-08-29T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
карл маркс
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по улице Карла Маркса в Ясиноватой получил ранение подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник зафиксировало обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220829/donbass-1812816974.html
https://ria.ru/20220829/donetsk-1812843512.html
ясиноватая
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в мире, карл маркс, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Карл Маркс, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
12:42 29.08.2022
 
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток

В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен двенадцатилетний подросток

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по улице Карла Маркса в Ясиноватой получил ранение подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Последствия обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
Вчера, 10:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник зафиксировало обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Сотрудник полиции у автомобиля после обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКарл МарксЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦКК
 
 
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