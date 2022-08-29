https://ria.ru/20220829/donbass-1812853688.html
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток - РИА Новости, 29.08.2022
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток
Подросток получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:42
2022-08-29T12:42
2022-08-29T12:42
специальная военная операция на украине
в мире
карл маркс
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Подросток получил ранение в результате обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) по улице Карла Маркса в Ясиноватой получил ранение подросток 2010 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник зафиксировало обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220829/donbass-1812816974.html
https://ria.ru/20220829/donetsk-1812843512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, карл маркс, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Карл Маркс, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
При обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал подросток
В ДНР заявили, что при обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ ранен двенадцатилетний подросток