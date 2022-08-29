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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/donbass-1812816974.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Ленинский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибрами от 122 до 155 миллиметров,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:42
2022-08-29T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибрами от 122 до 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.В 9.43 украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка 6 снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 8.40 был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра, отметило ведомство.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220829/donbass-1812800244.html
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донецк (днр)
горловка
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в мире, донецк (днр), горловка, украина, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина, Стирол, НАТО
10:42 29.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ в Донецке
Последствия обстрела ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибрами от 122 до 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
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В 9.43 украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка 6 снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 8.40 был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра, отметило ведомство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ГорловкаУкраинаСтиролНАТО
 
 
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