Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 13 снарядов
Последствия обстрела ВСУ в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ленинский и Куйбышевский районы Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности 13 снарядов калибрами от 122 до 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
В 9.43 украинские военные выпустили по Куйбышевскому району Донецка 6 снарядов калибром 152 миллиметра. Кроме того, в 8.40 был обстрелян Никитовский район Горловки, выпущено 4 снаряда калибром 122 миллиметра, отметило ведомство.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.