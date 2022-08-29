https://ria.ru/20220829/donbass-1812809527.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за семь минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T10:12

2022-08-29T10:12

2022-08-29T10:12

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

стирол

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811591550_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87352c0919fa100044400248582ebaad.jpg

ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.50 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 8.54 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Обстрел Горловки ведомство зафиксировало в 8.45, украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Центрально-городскому району города.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220829/donbass-1812800244.html

https://ria.ru/20220829/donbass-1812792642.html

донецк (днр)

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), горловка, донецкая народная республика, стирол, нато