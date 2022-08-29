Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела ВСУ на проспекте Дзержинского в Донецке
Последствия обстрела ВСУ на проспекте Дзержинского в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по трем районам Донецка и шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.47 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 08.50 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, в 8.54 украинские войска выпустили еще четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка. Обстрел Горловки ведомство зафиксировало в 8.45, украинские военные выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Центрально-городскому району города.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.