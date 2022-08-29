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Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/donbass-1812800244.html
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.08.2022
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив 242 боеприпаса, два мирных жителя погибли и 10 получили ранения, заявило в понедельник... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:22
2022-08-29T09:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
макеевка
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив 242 боеприпаса, два мирных жителя погибли и 10 получили ранения, заявило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (выпущено) 242 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также сообщается, что в результате обстрелов были повреждены 13 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220829/donbass-1812793309.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, макеевка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Макеевка
09:22 29.08.2022
 
Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР

В Донецке заявили, что ВСУ за сутки 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 242 боеприпаса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив 242 боеприпаса, два мирных жителя погибли и 10 получили ранения, заявило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (выпущено) 242 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также сообщается, что в результате обстрелов были повреждены 13 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
08:27Специальная военная операция на Украине
В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаМакеевка
 
 
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