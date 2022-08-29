https://ria.ru/20220829/donbass-1812800244.html

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив 242 боеприпаса, два мирных жителя погибли и 10 получили ранения, заявило в понедельник... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T09:22

2022-08-29T09:22

2022-08-29T09:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

макеевка

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив 242 боеприпаса, два мирных жителя погибли и 10 получили ранения, заявило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (выпущено) 242 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Также сообщается, что в результате обстрелов были повреждены 13 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220829/donbass-1812793309.html

донецк (днр)

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макеевка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, макеевка