Украинские войска за сутки 47 раз обстреляли ДНР
В Донецке заявили, что ВСУ за сутки 47 раз обстреляли ДНР, выпустив 242 боеприпаса
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки обстреляли территорию ДНР 47 раз, выпустив 242 боеприпаса, два мирных жителя погибли и 10 получили ранения, заявило в понедельник представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 47 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... (выпущено) 242 единицы различных боеприпасов. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки. Ранения различной степени тяжести получили 10 гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Также сообщается, что в результате обстрелов были повреждены 13 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.