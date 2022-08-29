08:27 29.08.2022 (обновлено: 09:06 29.08.2022)
В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР заявили, что при обстрелах ВСУ за сутки погибли два человека и шесть ранены
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Два мирных жителя погибли и шесть получили ранения за сутки на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 28 августа до 08:00 29 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", — отмечается в заявлении в официальном Telegram-канале.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.