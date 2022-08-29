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В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/donbass-1812793309.html
В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022
В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ
Два мирных жителя погибли и шесть получили ранения за сутки на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T08:27
2022-08-29T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
владимир путин
луганская народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Два мирных жителя погибли и шесть получили ранения за сутки на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Луганская Народная Республика, Россия
08:27 29.08.2022 (обновлено: 09:06 29.08.2022)
 
В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР заявили, что при обстрелах ВСУ за сутки погибли два человека и шесть ранены

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ
Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР возле здания Донецкого национального технического университета, поврежденного в результате обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Два мирных жителя погибли и шесть получили ранения за сутки на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

"За минувшие сутки, с 08:00 28 августа до 08:00 29 августа, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще шесть мирных жителей получили ранения", — отмечается в заявлении в официальном Telegram-канале.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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