https://ria.ru/20220829/donbass-1812793309.html

В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2022

В ДНР погибли два человека за сутки при обстрелах со стороны ВСУ

Два мирных жителя погибли и шесть получили ранения за сутки на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:27

2022-08-29T08:27

2022-08-29T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Два мирных жителя погибли и шесть получили ранения за сутки на территории Донецкой Народной Республики после обстрелов со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху, Мариуполь и Святогорск, а также всю Херсонскую область, приазовские районы Запорожской и часть Харьковской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, луганская народная республика, россия