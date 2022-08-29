https://ria.ru/20220829/donbass-1812792642.html

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские войска снова обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив за 10 минут десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T08:16

2022-08-29T08:16

2022-08-29T08:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Макеевку и Донецк, выпустив за 10 минут десять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:05 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 7.15 был обстрелян Петровский район Донецка, по нему украинские военные выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.Ранее представительство сообщало, что за 40 минут утром в понедельник украинские войска выпустили 32 снаряда калибром 155 миллиметров по Донецку и Макеевке.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220829/obstrely-1812787508.html

https://ria.ru/20220828/obstrel-1812762797.html

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), макеевка, донецкая народная республика, нато