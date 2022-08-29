https://ria.ru/20220829/dokhody-1812966297.html

Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10%

Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10% - РИА Новости, 29.08.2022

Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10%

За первые семь месяцев текущего года доходы индустрии программного обеспечения Китая увеличились на 10,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T17:43

2022-08-29T17:43

2022-08-29T17:43

россия-китай: главное

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технологии

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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые семь месяцев текущего года доходы индустрии программного обеспечения Китая увеличились на 10,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.Согласно официальной статистике, с января по июль доходы отрасли составили 5,46 триллиона юаней (около 796,66 миллиарда долларов).За отчетный период отраслевые предприятия получили 569,8 миллиарда юаней совокупной прибыли, что на 6,6% больше аналогичного прошлогоднего показателя.За первые семь месяцев экспорт программного обеспечения из Китая составил 29,8 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 4,3%.

https://ria.ru/20220825/torgovlya-1812113794.html

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

китай, экономика, технологии