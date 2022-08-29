https://ria.ru/20220829/dokhody-1812966297.html
Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10%
Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10% - РИА Новости, 29.08.2022
Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10%
За первые семь месяцев текущего года доходы индустрии программного обеспечения Китая увеличились на 10,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:43
2022-08-29T17:43
2022-08-29T17:43
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые семь месяцев текущего года доходы индустрии программного обеспечения Китая увеличились на 10,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.Согласно официальной статистике, с января по июль доходы отрасли составили 5,46 триллиона юаней (около 796,66 миллиарда долларов).За отчетный период отраслевые предприятия получили 569,8 миллиарда юаней совокупной прибыли, что на 6,6% больше аналогичного прошлогоднего показателя.За первые семь месяцев экспорт программного обеспечения из Китая составил 29,8 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 4,3%.
https://ria.ru/20220825/torgovlya-1812113794.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии