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Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10% - РИА Новости, 29.08.2022
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Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10%
Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10% - РИА Новости, 29.08.2022
Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10%
За первые семь месяцев текущего года доходы индустрии программного обеспечения Китая увеличились на 10,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T17:43
2022-08-29T17:43
россия-китай: главное
китай
экономика
технологии
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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые семь месяцев текущего года доходы индустрии программного обеспечения Китая увеличились на 10,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.Согласно официальной статистике, с января по июль доходы отрасли составили 5,46 триллиона юаней (около 796,66 миллиарда долларов).За отчетный период отраслевые предприятия получили 569,8 миллиарда юаней совокупной прибыли, что на 6,6% больше аналогичного прошлогоднего показателя.За первые семь месяцев экспорт программного обеспечения из Китая составил 29,8 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 4,3%.
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китай, экономика, технологии
Россия-Китай: Главное, Китай, Экономика, Технологии
17:43 29.08.2022
 

Доходы индустрии программного обеспечения КНР в январе-июле выросли на 10%

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 29 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". За первые семь месяцев текущего года доходы индустрии программного обеспечения Китая увеличились на 10,3% в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства промышленности и информатизации КНР.
Согласно официальной статистике, с января по июль доходы отрасли составили 5,46 триллиона юаней (около 796,66 миллиарда долларов).
За отчетный период отраслевые предприятия получили 569,8 миллиарда юаней совокупной прибыли, что на 6,6% больше аналогичного прошлогоднего показателя.
За первые семь месяцев экспорт программного обеспечения из Китая составил 29,8 миллиарда долларов, рост по сравнению с прошлым годом составил 4,3%.
Погрузка транспортных контейнеров в порту Китая - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 15:44Россия-Китай: Главное
С начала года китайско-российская торговля сохраняет динамику роста
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайЭкономикаТехнологии
 
 
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