https://ria.ru/20220829/dnyao-1812903556.html
МИД Китая призвал защищать цели ДНЯО
МИД Китая призвал защищать цели ДНЯО - РИА Новости, 29.08.2022
МИД Китая призвал защищать цели ДНЯО
Обзорная конференция ДНЯО не смогла достичь консенсуса по итоговому документу, но это не значит, что она провалилась, усилия по защите основной идеи и целей... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:36
2022-08-29T14:36
2022-08-29T14:36
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россия
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ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Обзорная конференция ДНЯО не смогла достичь консенсуса по итоговому документу, но это не значит, что она провалилась, усилия по защите основной идеи и целей договора не должны прекращаться, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."Конференция прошла на фоне продолжающегося ухудшения ситуации в области глобальной стратегической безопасности и серьезных вызовов, стоящих перед международными режимами ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Участники провели всесторонние и углубленные дискуссии по трем главным основам договора - международным соглашениям, ядерному разоружению, нераспространению ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях, стороны также приложили конструктивные усилия для достижения итогового документа", - заявил дипломат.Он отметил, что "в конечном счете конференция не смогла достичь консенсуса по итоговому документу, китайская сторона сожалеет об этом".При этом он также добавил, что по мнению Китая, "неспособность конференции принять итоговый документ не означает, что она провалилась".Дипломат добавил, что во время конференции стороны смогли высказать свои идеи, позиции и требования, что "имеет большое значение для понимания и осмысления сложной и серьезной эволюции современной международной ситуации, а также для совместного рассмотрения и реагирования на серьезные вызовы, стоящие перед международным режимом ядерного нераспространения".Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Западные государства обвинили в этом Россию. Москва в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявлял, что РФ предложила модифицировать пять пунктов документа, чтобы привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика". Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции ДНЯО, которые касались Запорожской АЭС и Будапештского меморандума.
https://ria.ru/20220827/dnyao-1812501308.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь вишневецкий, россия, китай, москва, запорожская аэс
В мире, Игорь Вишневецкий, Россия, Китай, Москва, Запорожская АЭС
МИД Китая призвал защищать цели ДНЯО
МИД Китая призвал защищать цели ДНЯО, несмотря на противоречия сторон
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Обзорная конференция ДНЯО не смогла достичь консенсуса по итоговому документу, но это не значит, что она провалилась, усилия по защите основной идеи и целей договора не должны прекращаться, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"Конференция прошла на фоне продолжающегося ухудшения ситуации в области глобальной стратегической безопасности и серьезных вызовов, стоящих перед международными режимами ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Участники провели всесторонние и углубленные дискуссии по трем главным основам договора - международным соглашениям, ядерному разоружению, нераспространению ядерного оружия и использованию атомной энергии в мирных целях, стороны также приложили конструктивные усилия для достижения итогового документа", - заявил дипломат.
Он отметил, что "в конечном счете конференция не смогла достичь консенсуса по итоговому документу, китайская сторона сожалеет об этом".
"Это в очередной раз доказывает, что договорные механизмы не работают в вакууме", - подчеркнул Чжао Лицзянь.
При этом он также добавил, что по мнению Китая
, "неспособность конференции принять итоговый документ не означает, что она провалилась".
Дипломат добавил, что во время конференции стороны смогли высказать свои идеи, позиции и требования, что "имеет большое значение для понимания и осмысления сложной и серьезной эволюции современной международной ситуации, а также для совместного рассмотрения и реагирования на серьезные вызовы, стоящие перед международным режимом ядерного нераспространения".
"Обзорная конференция ДНЯО завершилась, но усилия по защите основной идеи и целей договора не должны прекращаться", - добавил он.
Ранее Обзорная конференция ДНЯО не смогла прийти к консенсусу по итоговому документу. Западные государства обвинили в этом Россию
. Москва
в свою очередь уличила Запад в политизированности позиции и лживых заявлениях по Украине
. Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий
заявлял, что РФ предложила модифицировать пять пунктов документа, чтобы привести их в соответствие с насущной повесткой дня, относящейся к обзорному процессу ДНЯО, очистить их от политических коннотаций. Однако желание российской делегации "поработать не нашло отклика". Как заявил на брифинге председатель конференции Густаво Злаувинен, Россия требовала внесения поправок в пункты итогового документа Обзорной конференции ДНЯО, которые касались Запорожской АЭС
и Будапештского меморандума.