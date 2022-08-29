https://ria.ru/20220829/dnr-1813006839.html

Украинские военные за сутки выпустили более 320 боеприпасов по ДНР

Украинские военные за сутки выпустили более 320 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 29.08.2022

Украинские военные за сутки выпустили более 320 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили более 320 боеприпасов по ДНР, по районам десяти населенных пунктов, сообщили в Народной Милиции ДНР. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T19:51

2022-08-29T19:51

2022-08-29T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

горловка

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки выпустили более 320 боеприпасов по ДНР, по районам десяти населенных пунктов, сообщили в Народной Милиции ДНР."За текущие сутки, по информации от Представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 320 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов. По населенному пункту Горловка выпущено три ракеты из РСЗО БМ-27 "Ураган", оснащенные противопехотными минами ПФМ "Лепесток", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что под огонь попали районы десяти населенных пунктов.В ведомстве добавили, что в результате украинских обстрелов были ранены четыре мирных жителя республики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

горловка

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, горловка