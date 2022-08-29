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В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/dnr-1812951838.html
В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей
В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей - РИА Новости, 29.08.2022
В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей
Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T16:48
2022-08-29T16:48
специальная военная операция на украине
в мире
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 193 дня эскалации погибли 359 гражданских лиц, в том числе 18 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получило 1673 гражданских лиц, в том числе 118 детей. Зарегистрировано уже 58 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1559 гражданских лиц, в том числе 88 детей. Всего: 3232 в том числе детей - 206", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что с начала эскалации зафиксированы 8683 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения - 8352."Всего противником выпущено 65 413 боеприпасов различного калибра", - добавляет представительство.
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
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в мире, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:48 29.08.2022
 
В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей

СЦКК: в ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей, в том числе 18 детей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"За 193 дня эскалации погибли 359 гражданских лиц, в том числе 18 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получило 1673 гражданских лиц, в том числе 118 детей. Зарегистрировано уже 58 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток".
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Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1559 гражданских лиц, в том числе 88 детей. Всего: 3232 в том числе детей - 206", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что с начала эскалации зафиксированы 8683 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения - 8352.
"Всего противником выпущено 65 413 боеприпасов различного калибра", - добавляет представительство.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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