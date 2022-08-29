https://ria.ru/20220829/dnr-1812951838.html

В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей

В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей - РИА Новости, 29.08.2022

В ДНР за 193 дня эскалации погибли 359 мирных жителей

Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T16:48

2022-08-29T16:48

2022-08-29T16:48

специальная военная операция на украине

в мире

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Почти 360 мирных жителей, в том числе 18 детей, погибли в Донецкой Народной Республике за 193 дня эскалации, пострадали 3232, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За 193 дня эскалации погибли 359 гражданских лиц, в том числе 18 детей. Полные данные по погибшим гражданским лицам на освобожденной в ходе СВО территории устанавливаются. На территории в границах до начала СВО ранения различной степени тяжести получило 1673 гражданских лиц, в том числе 118 детей. Зарегистрировано уже 58 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе двух детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1559 гражданских лиц, в том числе 88 детей. Всего: 3232 в том числе детей - 206", - говорится в заявлении представительства в Telegram-канале.Отмечается, что с начала эскалации зафиксированы 8683 обстрела, из них с применением тяжелого вооружения - 8352."Всего противником выпущено 65 413 боеприпасов различного калибра", - добавляет представительство.

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, ситуация в днр и лнр