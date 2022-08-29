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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных - РИА Новости, 29.08.2022
Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две артиллерийские установки, два беспилотника,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T10:47
2022-08-29T10:47
2022-08-29T10:47
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Народная милиция ДНР заявила в понедельник, что совместно с Вооруженными силами РФ за минувшие сутки уничтожила две артиллерийские установки, два беспилотника, полевой артиллерийский склад, потери украинских войск составили более 40 националистов."Совместными действиями военнослужащих Донецкой народной республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено вражеское вооружение и военная техника: две артиллерийские установки, два БПЛА, восемь единиц бронированной и специальной техники, а также полевой артиллерийский склад. Потери среди личного состава противника составили более 40 националистов", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Днем ранее Народная милиция ДНР сообщала, что военные ДНР и России за сутки уничтожили украинские РСЗО БМ-27 "Ураган", два танка, пять беспилотников и более 30 человек личного состава.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
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Союзные силы в ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных
Союзные силы России и ДНР за сутки уничтожили более 40 украинских военных