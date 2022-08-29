Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии
Житель Якутска стал фигурантом дела о дискредитации российской армии
Полицейский автомобиль . Архивное фото
ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Житель Якутска стал фигурантом дела после того, как разместил на крыше здания баннер с надписью, дискредитирующей российскую армию, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
"Следователем следственной части Следственного управления МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Якутск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в МВД, в течение года Якутский городской суд трижды привлекал мужчину к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. "Однако позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.