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Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии - РИА Новости, 29.08.2022
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Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии
Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии - РИА Новости, 29.08.2022
Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии
Житель Якутска стал фигурантом дела после того, как разместил на крыше здания баннер с надписью, дискредитирующей российскую армию, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T07:18
2022-08-29T07:18
происшествия
якутск
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ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Житель Якутска стал фигурантом дела после того, как разместил на крыше здания баннер с надписью, дискредитирующей российскую армию, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Как отметили в МВД, в течение года Якутский городской суд трижды привлекал мужчину к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. "Однако позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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происшествия, якутск
Происшествия, Якутск
07:18 29.08.2022
 
Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии

Житель Якутска стал фигурантом дела о дискредитации российской армии

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Житель Якутска стал фигурантом дела после того, как разместил на крыше здания баннер с надписью, дискредитирующей российскую армию, сообщает пресс-служба МВД России по региону.
"Следователем следственной части Следственного управления МУ МВД России "Якутское" возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Якутск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в МВД, в течение года Якутский городской суд трижды привлекал мужчину к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. "Однако позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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