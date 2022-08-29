https://ria.ru/20220829/diskreditatsiya-1812788706.html

Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии

Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии - РИА Новости, 29.08.2022

Жителя Якутска обвинили в дискредитации российской армии

Житель Якутска стал фигурантом дела после того, как разместил на крыше здания баннер с надписью, дискредитирующей российскую армию, сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T07:18

2022-08-29T07:18

2022-08-29T07:18

происшествия

якутск

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ЯКУТСК, 29 авг – РИА Новости. Житель Якутска стал фигурантом дела после того, как разместил на крыше здания баннер с надписью, дискредитирующей российскую армию, сообщает пресс-служба МВД России по региону.Как отметили в МВД, в течение года Якутский городской суд трижды привлекал мужчину к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Ему назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. "Однако позже подозреваемый разместил на крыше одного из зданий в центре города Якутска баннер с надписью, содержание которой дискредитировало использование Вооружённых сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и её граждан", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20220817/armiya-1810285978.html

якутск

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, якутск