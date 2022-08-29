https://ria.ru/20220829/degtyarev-1812805892.html
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей - РИА Новости, 29.08.2022
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал чиновников "носить каждого предпринимателя на руках" в условиях санкций. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:56
2022-08-29T09:56
2022-08-29T09:56
экономика
хабаровский край
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал чиновников "носить каждого предпринимателя на руках" в условиях санкций.В понедельник в правительстве региона прошло заседание оперштаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством губернатора."Каждого предпринимателя носить на руках! Если предприниматель добежал до губернатора и пожаловался на кого-то, что он или палки вставляет или какие-то неправовые решения пытается принять, или просто "футболит" - для меня это сигнал, что человек не справляется. А вот там, где у нас появляются уже проекты высокой степени готовности - это хороший сигнал. Это касается в том числе и глав муниципальных образований", - сказал Дегтярев в видео, размещенном в своем Telegram-канале после заседания.Чтобы обеспечивать успешное исполнение краевого бюджета при внешних санкционных ограничениях, необходимо наращивать собственные доходы, отметил губернатор."Это главная задача всех без исключения. Здесь мы говорим о доверии, дисциплине, развитии. И, конечно, об инвестиционном климате: если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства", - подчеркнул Дегтярев.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, хабаровский край, михаил дегтярев
Экономика, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей
Хабаровский губернатор Дегтярев призвал "носить на руках" бизнесменов во время санкций
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости.
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал
чиновников "носить каждого предпринимателя на руках" в условиях санкций.
В понедельник в правительстве региона прошло заседание оперштаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством губернатора.
"Каждого предпринимателя носить на руках! Если предприниматель добежал до губернатора и пожаловался на кого-то, что он или палки вставляет или какие-то неправовые решения пытается принять, или просто "футболит" - для меня это сигнал, что человек не справляется. А вот там, где у нас появляются уже проекты высокой степени готовности - это хороший сигнал. Это касается в том числе и глав муниципальных образований", - сказал Дегтярев в видео, размещенном в своем Telegram-канале после заседания.
Чтобы обеспечивать успешное исполнение краевого бюджета при внешних санкционных ограничениях, необходимо наращивать собственные доходы, отметил губернатор.
"Это главная задача всех без исключения. Здесь мы говорим о доверии, дисциплине, развитии. И, конечно, об инвестиционном климате: если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства", - подчеркнул Дегтярев.