Рейтинг@Mail.ru
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей - РИА Новости, 29.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220829/degtyarev-1812805892.html
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей - РИА Новости, 29.08.2022
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал чиновников "носить каждого предпринимателя на руках" в условиях санкций. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T09:56
2022-08-29T09:56
экономика
хабаровский край
михаил дегтярев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795739219_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b23f7401da2f8cfac27478ca6501fc88.jpg
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал чиновников "носить каждого предпринимателя на руках" в условиях санкций.В понедельник в правительстве региона прошло заседание оперштаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством губернатора."Каждого предпринимателя носить на руках! Если предприниматель добежал до губернатора и пожаловался на кого-то, что он или палки вставляет или какие-то неправовые решения пытается принять, или просто "футболит" - для меня это сигнал, что человек не справляется. А вот там, где у нас появляются уже проекты высокой степени готовности - это хороший сигнал. Это касается в том числе и глав муниципальных образований", - сказал Дегтярев в видео, размещенном в своем Telegram-канале после заседания.Чтобы обеспечивать успешное исполнение краевого бюджета при внешних санкционных ограничениях, необходимо наращивать собственные доходы, отметил губернатор."Это главная задача всех без исключения. Здесь мы говорим о доверии, дисциплине, развитии. И, конечно, об инвестиционном климате: если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства", - подчеркнул Дегтярев.
https://realty.ria.ru/20220825/kampus-1812134566.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795739219_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5a39b1df0888f6f9432f98ca86804859.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, хабаровский край, михаил дегтярев
Экономика, Хабаровский край, Михаил Дегтярев
09:56 29.08.2022
 
Хабаровский губернатор призвал "носить на руках" предпринимателей

Хабаровский губернатор Дегтярев призвал "носить на руках" бизнесменов во время санкций

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГубернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дает интервью на стенде РИА Новости, представленном на Петербургском международном экономическом форуме - 2022 - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 авг - РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал чиновников "носить каждого предпринимателя на руках" в условиях санкций.
В понедельник в правительстве региона прошло заседание оперштаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством губернатора.
"Каждого предпринимателя носить на руках! Если предприниматель добежал до губернатора и пожаловался на кого-то, что он или палки вставляет или какие-то неправовые решения пытается принять, или просто "футболит" - для меня это сигнал, что человек не справляется. А вот там, где у нас появляются уже проекты высокой степени готовности - это хороший сигнал. Это касается в том числе и глав муниципальных образований", - сказал Дегтярев в видео, размещенном в своем Telegram-канале после заседания.
Чтобы обеспечивать успешное исполнение краевого бюджета при внешних санкционных ограничениях, необходимо наращивать собственные доходы, отметил губернатор.
"Это главная задача всех без исключения. Здесь мы говорим о доверии, дисциплине, развитии. И, конечно, об инвестиционном климате: если бизнес будет готов вкладывать деньги в территорию, то у нас будут средства", - подчеркнул Дегтярев.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 16:50
Хабаровский край может победить в отборе на создание межвузовского кампуса
 
ЭкономикаХабаровский крайМихаил Дегтярев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала