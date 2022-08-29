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Доходы бюджета Калужской области выросли на 11 процентов

Доходы бюджета Калужской области выросли на 11 процентов - РИА Новости, 29.08.2022

Доходы бюджета Калужской области выросли на 11 процентов

Доходы бюджета Калужской области за первое полугодие 2022 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили более 39,7... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:11

2022-08-29T12:11

2022-08-29T12:11

калужская область

калужская область

экономика

владислав шапша

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бюджет

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КАЛУГА, 29 авг – РИА Новости. Доходы бюджета Калужской области за первое полугодие 2022 года выросли на 11% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составили более 39,7 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.В понедельник губернатор Калужской области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального правительства. Региональный кабинет министров одобрил отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие текущего года."По информации министра финансов Валентины Авдеевой, доходы региональной казны за этот период превысили 39,7 миллиарда рублей, что на 3,9 миллиарда рублей или на 11% больше поступлений за аналогичный период 2021 года. Налоговые и неналоговые доходы получены в сумме 30,9 миллиарда рублей. Это на 3,4 миллиарда рублей больше прошлого года. Темп роста – 113%", - говорится в сообщении.По данным правительства региона, расходы бюджета исполнены в сумме 37,7 миллиарда рублей, превысив на 16% аналогичный период прошлого года. Расходы на реализацию целевых программ составили 36,8 миллиарда рублей, более 25 миллиардов рублей или 67% от общего объема расходов было потрачено на социальную сферу.По словам Валентины Авдеевой, в целом областной бюджет направлен на повышение уровня жизни населения Калужской области. Прежде всего, это расходы, связанные с достижением целевых показателей проектов, которые являются региональными составляющими национальных проектов.По итогам обсуждения Владислав Шапша отметил, что несмотря на изменение экономических условий, представленные региональным минфином данные свидетельствуют о сохранении положительной динамики исполнения бюджета. Он акцентировал внимание на важности рационального расходования бюджетных средств и первоочередного финансирования социальных задач.Говоря о финансовых перспективах на предстоящий трехлетний период, губернатор подчеркнул: "Наши ориентиры остаются неизменными - это сбалансированность бюджета, социальная направленность расходов, реализация национальных проектов и федеральных программ".

https://ria.ru/20220826/kaluga-1812445092.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

калужская область, экономика, владислав шапша, россия, бюджет