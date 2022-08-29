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Минстрой поддержит благоустройство набережной Иртыша в Омске - РИА Новости, 29.08.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220829/blagoustroystvo-1812880517.html
Минстрой поддержит благоустройство набережной Иртыша в Омске
Минстрой поддержит благоустройство набережной Иртыша в Омске - РИА Новости, 29.08.2022
Минстрой поддержит благоустройство набережной Иртыша в Омске
Минстрой России поддержит проект комплексного благоустройства 15-километровой Иртышской набережной в Омске, разработка документации начнется в 2023 году,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T13:39
2022-08-29T13:39
омская область
алексей ересько
александр сидякин
омская область
единая россия
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
омск
россия
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ОМСК, 29 авг – РИА Новости. Минстрой России поддержит проект комплексного благоустройства 15-километровой Иртышской набережной в Омске, разработка документации начнется в 2023 году, сообщает правительство Омской области.В понедельник в Омске замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько и глава Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин оценили благоустройство парка "Зеленый остров" и концепцию строительства набережной от Речного порта до Северного причала."Эта инициатива будет поддержана Минстроем. В зависимости от того, какая будет концепция, мы будем обсуждать вопрос по выделению финансирования. Учитывая, что у Омской области и конкретно у города Омска есть уже опыт, в том числе при поддержке "Единой России", я уверен, что это будут глубоко проработанные концептуальные решения. Очень важно создавать инфраструктуру – это будет привлекать в том числе частное партнерство", - сказал Ересько.По данным властей Омской области, проект предусматривает создание центров притяжения горожан – хабов с объектами торговли, питания, услуг, которые будут расположены на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы до них можно было легко добраться во время прогулки. Также на всей протяженности набережной планируется сделать велодорожку."Уже выполнен комплекс инженерных изысканий, подготовлено техническое задание на выполнение проектной документации. Разработка проектной документации запланирована на 2023 год. Стоимость работ оценивается в 16,6 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, внебюджетных инвестиций – в 29,5 миллиарда рублей", - сообщили в облправительстве."В 2016 году "Единая Россия" выступила с инициативой, что по всей стране общественные пространства скверы, парки, набережные должны войти в отдельную программу и по этой программе обновляться. Это один из самых успешных наших проектов. Программа обеспечивается деньгами, самое главное - мы привлекаем к обсуждению жителей. Наша задача - учесть интересы разных групп населения и создать такие общественные пространства, которые удобны для всех. "Единая Россия" берет на себя обязательства по обновлению набережной за последующие пять лет реализовать и проектные решения, и зайти в стройку", - сказал глава руководитель Центрального исполкома "Единой России".
https://ria.ru/20220824/omsk-1811955779.html
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алексей ересько, александр сидякин, омская область, единая россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), омск, россия
Омская область , Алексей Ересько, Александр Сидякин, Омская область, Единая Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Омск, Россия
13:39 29.08.2022
 
Минстрой поддержит благоустройство набережной Иртыша в Омске

Минстрой поддержит проект благоустройства 15-километровой Иртышской набережной в Омске

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСлияние рек Омь и Иртыш в Омске
Слияние рек Омь и Иртыш в Омске - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Слияние рек Омь и Иртыш в Омске. Архивное фото
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ОМСК, 29 авг – РИА Новости. Минстрой России поддержит проект комплексного благоустройства 15-километровой Иртышской набережной в Омске, разработка документации начнется в 2023 году, сообщает правительство Омской области.
В понедельник в Омске замминистра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько и глава Центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин оценили благоустройство парка "Зеленый остров" и концепцию строительства набережной от Речного порта до Северного причала.
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"Эта инициатива будет поддержана Минстроем. В зависимости от того, какая будет концепция, мы будем обсуждать вопрос по выделению финансирования. Учитывая, что у Омской области и конкретно у города Омска есть уже опыт, в том числе при поддержке "Единой России", я уверен, что это будут глубоко проработанные концептуальные решения. Очень важно создавать инфраструктуру – это будет привлекать в том числе частное партнерство", - сказал Ересько.
По данным властей Омской области, проект предусматривает создание центров притяжения горожан – хабов с объектами торговли, питания, услуг, которые будут расположены на определенном расстоянии друг от друга таким образом, чтобы до них можно было легко добраться во время прогулки. Также на всей протяженности набережной планируется сделать велодорожку.
"Уже выполнен комплекс инженерных изысканий, подготовлено техническое задание на выполнение проектной документации. Разработка проектной документации запланирована на 2023 год. Стоимость работ оценивается в 16,6 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов, внебюджетных инвестиций – в 29,5 миллиарда рублей", - сообщили в облправительстве.
"В 2016 году "Единая Россия" выступила с инициативой, что по всей стране общественные пространства скверы, парки, набережные должны войти в отдельную программу и по этой программе обновляться. Это один из самых успешных наших проектов. Программа обеспечивается деньгами, самое главное - мы привлекаем к обсуждению жителей. Наша задача - учесть интересы разных групп населения и создать такие общественные пространства, которые удобны для всех. "Единая Россия" берет на себя обязательства по обновлению набережной за последующие пять лет реализовать и проектные решения, и зайти в стройку", - сказал глава руководитель Центрального исполкома "Единой России".
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Омская областьАлексей ЕреськоАлександр СидякинОмская областьЕдиная РоссияМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)ОмскРоссия
 
 
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