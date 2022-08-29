В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности
Белый дом: США будут помогать Тайваню отстаивать интересы в сфере безопасности
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, однако продолжат помогать острову отстаивать его интересы в сфере безопасности, заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Хотел бы подчеркнуть, что в наших подходах в отношении Тайваня ничего не изменилось: мы все так же не поддерживаем независимость острова и придерживаемся "политики единого Китая", - сказал Кирби в ходе брифинга.
26 августа, 17:49Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
При этом он добавил, что в Вашингтоне нацелены продолжать содействовать острову в отстаивании его интересов в сфере безопасности.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений.
25 августа, 18:38Экс-госсекретарь США Помпео планирует поездку на Тайвань, пишут СМИ