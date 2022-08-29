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В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности - РИА Новости, 29.08.2022
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В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности
В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности - РИА Новости, 29.08.2022
В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности
США не поддерживают независимость Тайваня, однако продолжат помогать острову отстаивать его интересы в сфере безопасности, заявил в понедельник координатор... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T20:25
2022-08-29T20:25
в мире
нэнси пелоси
сша
китай
тайвань
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, однако продолжат помогать острову отстаивать его интересы в сфере безопасности, заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Хотел бы подчеркнуть, что в наших подходах в отношении Тайваня ничего не изменилось: мы все так же не поддерживаем независимость острова и придерживаемся "политики единого Китая", - сказал Кирби в ходе брифинга.При этом он добавил, что в Вашингтоне нацелены продолжать содействовать острову в отстаивании его интересов в сфере безопасности.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений.
https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html
https://ria.ru/20220825/tayvan-1812166211.html
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в мире, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань
В мире, Нэнси Пелоси, США, Китай, Тайвань
20:25 29.08.2022
 
В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности

Белый дом: США будут помогать Тайваню отстаивать интересы в сфере безопасности

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня
Флаг Тайваня - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, однако продолжат помогать острову отстаивать его интересы в сфере безопасности, заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
"Хотел бы подчеркнуть, что в наших подходах в отношении Тайваня ничего не изменилось: мы все так же не поддерживаем независимость острова и придерживаемся "политики единого Китая", - сказал Кирби в ходе брифинга.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 17:49
Китай выразил протест из-за визита членов конгресса США на Тайвань
При этом он добавил, что в Вашингтоне нацелены продолжать содействовать острову в отстаивании его интересов в сфере безопасности.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений.
Майк Помпео - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 18:38
Экс-госсекретарь США Помпео планирует поездку на Тайвань, пишут СМИ
 
В миреНэнси ПелосиСШАКитайТайвань
 
 
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