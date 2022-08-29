https://ria.ru/20220829/bezopasnost-1813012408.html

В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности

В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности - РИА Новости, 29.08.2022

В Белом доме заявили, что продолжат помогать Тайваню в сфере безопасности

США не поддерживают независимость Тайваня, однако продолжат помогать острову отстаивать его интересы в сфере безопасности, заявил в понедельник координатор... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T20:25

2022-08-29T20:25

2022-08-29T20:25

в мире

нэнси пелоси

сша

китай

тайвань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. США не поддерживают независимость Тайваня, однако продолжат помогать острову отстаивать его интересы в сфере безопасности, заявил в понедельник координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби."Хотел бы подчеркнуть, что в наших подходах в отношении Тайваня ничего не изменилось: мы все так же не поддерживаем независимость острова и придерживаемся "политики единого Китая", - сказал Кирби в ходе брифинга.При этом он добавил, что в Вашингтоне нацелены продолжать содействовать острову в отстаивании его интересов в сфере безопасности.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений.

https://ria.ru/20220826/protest-1812384429.html

https://ria.ru/20220825/tayvan-1812166211.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нэнси пелоси, сша, китай, тайвань