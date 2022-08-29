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Власти Берислава обвинили ВСУ в намеренных обстрелах города - РИА Новости, 29.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/berislav-1812991249.html
Власти Берислава обвинили ВСУ в намеренных обстрелах города
Власти Берислава обвинили ВСУ в намеренных обстрелах города - РИА Новости, 29.08.2022
Власти Берислава обвинили ВСУ в намеренных обстрелах города
Украинские военные специально бьют по жилым кварталам и социальным объектам города Берислав в Херсонской области, за день повреждены несколько школ и детсад,... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T18:48
2022-08-29T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ХЕРСОН, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные специально бьют по жилым кварталам и социальным объектам города Берислав в Херсонской области, за день повреждены несколько школ и детсад, одна из ракет упала на центральной площади города, заявила РИА Новости первый заместитель главы Бериславского района Екатерина Бабич."Сегодня ночью произошел обстрел города, пострадал жилой массив, пострадал центр занятости, очень сильно была разбита школа… Произошел обстрел мирных граждан - в центре города на площадь упала ракета. Также были разбиты еще несколько школ по району", - сказала Бабич."Такие обстрелы последние несколько дней происходят постоянно, последние три дня идет постоянный обстрел ракетами - днем, ночью, утром и вечером обстрел не прекращается", - добавила она.Глава Бериславского района Андрей Костюк рассказал РИА Новости, что в результате обстрелов со стороны Украины, начиная с вечера воскресенья, полностью разрушены одна из школ и детский сад, а также центр занятости города. Также было повреждено пятиэтажное здание."Сегодня с утра было попадание в райпотребсоюз, там вообще нет военных… Стреляют просто по зданиям, разрушая инфраструктуру города", - рассказал Костюк.
https://ria.ru/20220829/himars-1812916917.html
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в мире, украина, херсонская область , вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:48 29.08.2022 (обновлено: 19:37 29.08.2022)
 
Власти Берислава обвинили ВСУ в намеренных обстрелах города

Власти Берислава в Херсонской области обвинили ВСУ в намеренных обстрелах города

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из гаубицы
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из гаубицы. Архивное фото
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ХЕРСОН, 29 авг - РИА Новости. Украинские военные специально бьют по жилым кварталам и социальным объектам города Берислав в Херсонской области, за день повреждены несколько школ и детсад, одна из ракет упала на центральной площади города, заявила РИА Новости первый заместитель главы Бериславского района Екатерина Бабич.
"Сегодня ночью произошел обстрел города, пострадал жилой массив, пострадал центр занятости, очень сильно была разбита школа… Произошел обстрел мирных граждан - в центре города на площадь упала ракета. Также были разбиты еще несколько школ по району", - сказала Бабич.
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"Такие обстрелы последние несколько дней происходят постоянно, последние три дня идет постоянный обстрел ракетами - днем, ночью, утром и вечером обстрел не прекращается", - добавила она.
Глава Бериславского района Андрей Костюк рассказал РИА Новости, что в результате обстрелов со стороны Украины, начиная с вечера воскресенья, полностью разрушены одна из школ и детский сад, а также центр занятости города. Также было повреждено пятиэтажное здание.
"Сегодня с утра было попадание в райпотребсоюз, там вообще нет военных… Стреляют просто по зданиям, разрушая инфраструктуру города", - рассказал Костюк.
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