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Авиасообщение между Махачкалой и Тюменью открывается в сентябре
Авиасообщение между Махачкалой и Тюменью открывается в сентябре - РИА Новости, 29.08.2022
Авиасообщение между Махачкалой и Тюменью открывается в сентябре
Прямые рейсы из Махачкалы в Тюмень стартуют с 16 сентября, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:28
2022-08-29T15:28
2022-08-29T15:29
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МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Прямые рейсы из Махачкалы в Тюмень стартуют с 16 сентября, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта."С 16 сентября запускаются прямые рейсы из аэропорта Махачкалы имени Амет-Хана Султана в Тюмень. Авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы по понедельникам и пятницам на самолётах Sukhoi Suprjet 100", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы аэропорта, полёты будут длиться три часа 10 минут.Благодаря рейсам в Махачкалу, которая находится на берегу Каспийского моря, у жителей Тюмени появится еще одна возможность поехать на море в бархатный сезон.
https://ria.ru/20220822/dagestan-1811270631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, махачкала, тюмень, каспийское море, новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море, авиабилеты, аэропорт, тюменская область
Туризм, Туризм, Махачкала, Тюмень, Каспийское море, Новости - Туризм, туристы, куда можно лететь, Отдых на море, Авиабилеты, Аэропорт, Тюменская область
15:28 29.08.2022 (обновлено: 15:29 29.08.2022)
Авиасообщение между Махачкалой и Тюменью открывается в сентябре
Прямые рейсы из Махачкалы в Тюмень запускаются с 16 сентября