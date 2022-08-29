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Авиасообщение между Махачкалой и Тюменью открывается в сентябре

Авиасообщение между Махачкалой и Тюменью открывается в сентябре - РИА Новости, 29.08.2022

Авиасообщение между Махачкалой и Тюменью открывается в сентябре

Прямые рейсы из Махачкалы в Тюмень стартуют с 16 сентября, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта. РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:28

2022-08-29T15:28

2022-08-29T15:29

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МАХАЧКАЛА, 29 авг — РИА Новости. Прямые рейсы из Махачкалы в Тюмень стартуют с 16 сентября, сообщает пресс-служба дагестанского аэропорта."С 16 сентября запускаются прямые рейсы из аэропорта Махачкалы имени Амет-Хана Султана в Тюмень. Авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы по понедельникам и пятницам на самолётах Sukhoi Suprjet 100", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы аэропорта, полёты будут длиться три часа 10 минут.Благодаря рейсам в Махачкалу, которая находится на берегу Каспийского моря, у жителей Тюмени появится еще одна возможность поехать на море в бархатный сезон.

https://ria.ru/20220822/dagestan-1811270631.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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