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Новый британский авианосец сломался вскоре после того, как отошел от берега - РИА Новости, 29.08.2022
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Новый британский авианосец сломался вскоре после того, как отошел от берега
Новый британский авианосец сломался вскоре после того, как отошел от берега - РИА Новости, 29.08.2022
Новый британский авианосец сломался вскоре после того, как отошел от берега
Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Британии для участия в учениях с США, сообщил телеканал Sky... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:24
2022-08-29T02:33
в мире
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Британии для участия в учениях с США, сообщил телеканал Sky News.По его данным, корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт, пока проводится проверка в связи с возникшими неполадками. Представитель военно-морского флота Великобритании заявил, что речь идет о некоей "механической проблеме", но подробностей не уточнил.Профильное издание Navy Lookout сообщает, что вскоре после того, как авианосец отошел от берега, произошла "серьезная техническая неисправность". По неподтвержденным данным, у авианосца может быть поврежден правый гребной вал.Это уже не первый инцидент с авианосцем HMS Prince of Wales: в 2020 году он на полгода вышел из строя из-за того, что затопило его машинное отделение. Тогда пришлось отменить намеченное отбытие корабля в США, где должны были пройти учения с истребителями F-35, о чем писала газета Sun.HMS Prince of Wales — второй из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
02:24 29.08.2022 (обновлено: 02:33 29.08.2022)
 
Новый британский авианосец сломался вскоре после того, как отошел от берега

Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался после того, как отошел от берега

© AP Photo / Steve ParsonsНовейший британский авианосец HMS Prince of Wales
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Steve Parsons
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Британии для участия в учениях с США, сообщил телеканал Sky News.
По его данным, корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт, пока проводится проверка в связи с возникшими неполадками. Представитель военно-морского флота Великобритании заявил, что речь идет о некоей "механической проблеме", но подробностей не уточнил.
Профильное издание Navy Lookout сообщает, что вскоре после того, как авианосец отошел от берега, произошла "серьезная техническая неисправность". По неподтвержденным данным, у авианосца может быть поврежден правый гребной вал.
Это уже не первый инцидент с авианосцем HMS Prince of Wales: в 2020 году он на полгода вышел из строя из-за того, что затопило его машинное отделение. Тогда пришлось отменить намеченное отбытие корабля в США, где должны были пройти учения с истребителями F-35, о чем писала газета Sun.
HMS Prince of Wales — второй из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth.
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