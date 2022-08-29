02:24 29.08.2022 (обновлено: 02:33 29.08.2022)
Новый британский авианосец сломался вскоре после того, как отошел от берега
Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался после того, как отошел от берега
© AP Photo / Steve ParsonsНовейший британский авианосец HMS Prince of Wales
© AP Photo / Steve Parsons
Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Британии для участия в учениях с США, сообщил телеканал Sky News.
По его данным, корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт, пока проводится проверка в связи с возникшими неполадками. Представитель военно-морского флота Великобритании заявил, что речь идет о некоей "механической проблеме", но подробностей не уточнил.
Профильное издание Navy Lookout сообщает, что вскоре после того, как авианосец отошел от берега, произошла "серьезная техническая неисправность". По неподтвержденным данным, у авианосца может быть поврежден правый гребной вал.
Это уже не первый инцидент с авианосцем HMS Prince of Wales: в 2020 году он на полгода вышел из строя из-за того, что затопило его машинное отделение. Тогда пришлось отменить намеченное отбытие корабля в США, где должны были пройти учения с истребителями F-35, о чем писала газета Sun.
HMS Prince of Wales — второй из двух новых британских авианосцев класса Queen Elizabeth.