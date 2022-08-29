https://ria.ru/20220829/avariya-1812779102.html

Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии

Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии - РИА Новости, 29.08.2022

Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии

Процедура оформления ДТП без вызова сотрудников автоинспекции, то есть с помощью европротокола, становится все более востребованной, но надо знать некоторые... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T03:18

2022-08-29T03:18

2022-08-29T03:18

авто

дтп

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812677790_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bcba5ca57d870957b06082403863bf35.jpg

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Процедура оформления ДТП без вызова сотрудников автоинспекции, то есть с помощью европротокола, становится все более востребованной, но надо знать некоторые тонкости. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По словам эксперта, при самостоятельном оформлении ДТП важно правильно определить сумму, необходимую для ремонта автомобиля. Для этого следует внимательно осмотреть повреждения, в случае необходимости проконсультироваться с официальным дилером. Если останутся сомнения, покроет ли обговоренная сумма ущерб, лучше вызвать сотрудников автоинспекции, подчеркнул Миронов.Юрист добавил, что при оформлении европротокола страховые выплаты составят 100 тысяч рублей, а при наличии фотофиксации и согласия между обоими участниками сумма может увеличиться и до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220404/vozmeschenie-1781709117.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, дтп, россия