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Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии - РИА Новости, 29.08.2022
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Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии
Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии - РИА Новости, 29.08.2022
Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии
Процедура оформления ДТП без вызова сотрудников автоинспекции, то есть с помощью европротокола, становится все более востребованной, но надо знать некоторые... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T03:18
2022-08-29T03:18
авто
дтп
россия
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Процедура оформления ДТП без вызова сотрудников автоинспекции, то есть с помощью европротокола, становится все более востребованной, но надо знать некоторые тонкости. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.По словам эксперта, при самостоятельном оформлении ДТП важно правильно определить сумму, необходимую для ремонта автомобиля. Для этого следует внимательно осмотреть повреждения, в случае необходимости проконсультироваться с официальным дилером. Если останутся сомнения, покроет ли обговоренная сумма ущерб, лучше вызвать сотрудников автоинспекции, подчеркнул Миронов.Юрист добавил, что при оформлении европротокола страховые выплаты составят 100 тысяч рублей, а при наличии фотофиксации и согласия между обоими участниками сумма может увеличиться и до 400 тысяч рублей.
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авто, дтп, россия
Авто, ДТП, Россия
03:18 29.08.2022
 
Водителям рассказали, как самостоятельно рассчитать ущерб при аварии

Адвокат Миронов: нужно вызывать ГИБДД, если есть сомнения при составлении европротокола

© Фото : УМВД России по Омской областиДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Фото : УМВД России по Омской области
ДТП. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Процедура оформления ДТП без вызова сотрудников автоинспекции, то есть с помощью европротокола, становится все более востребованной, но надо знать некоторые тонкости. Об этом рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
По словам эксперта, при самостоятельном оформлении ДТП важно правильно определить сумму, необходимую для ремонта автомобиля. Для этого следует внимательно осмотреть повреждения, в случае необходимости проконсультироваться с официальным дилером. Если останутся сомнения, покроет ли обговоренная сумма ущерб, лучше вызвать сотрудников автоинспекции, подчеркнул Миронов.
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Юрист добавил, что при оформлении европротокола страховые выплаты составят 100 тысяч рублей, а при наличии фотофиксации и согласия между обоими участниками сумма может увеличиться и до 400 тысяч рублей.
 
АвтоДТПРоссия
 
 
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