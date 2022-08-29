https://ria.ru/20220829/arktika-1812854742.html
Песков прокомментировал заявление генсека НАТО об Арктике
Песков прокомментировал заявление генсека НАТО об Арктике - РИА Новости, 29.08.2022
Песков прокомментировал заявление генсека НАТО об Арктике
Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика -... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:45
2022-08-29T12:45
2022-08-29T13:22
россия
нато
в мире
арктика
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Россия негативно воспринимает заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости наращивать присутствие альянса в Арктическом регионе, так как Арктика - зона российской экономической и хозяйственной деятельности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Воспринимаем (заявления генсека НАТО - ред.) негативно, Арктика - это зона нашей экономической деятельности, хозяйственной деятельности, деятельности по обеспечению безопасности России. И сфера наших жизненных интересов. Взаимодействие с другими странами, тем более с Китайской Народной Республикой, направлено исключительно на дальнейшее развитие этой Арктической зоны и не представляет, и не может представлять угрозы ни для одной другой страны или объединения", - сказал Песков.Он отметил, что Кремль воспринимает такие заявления как выражение намерений противостоять российским интересам в Арктике, Россия будет обеспечивать свои интересы в надежном, необходимом уровне.
https://ria.ru/20220829/arktika-1812789028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, нато, в мире, арктика, дмитрий песков
Россия, НАТО, В мире, Арктика, Дмитрий Песков
12:45 29.08.2022 (обновлено: 13:22 29.08.2022)
Песков прокомментировал заявление генсека НАТО об Арктике
Песков назвал слова генсека НАТО об Арктике попыткой противостоять интересам России