https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812906177.html

Экс-мэра Архангельска не попал под суд по делу о "VIP-автопробеге"

Экс-мэра Архангельска не попал под суд по делу о "VIP-автопробеге" - РИА Новости, 29.08.2022

Экс-мэра Архангельска не попал под суд по делу о "VIP-автопробеге"

Экс-мэра Архангельска Александра Донского нет среди участников автопробега на спорткарах, которых в понедельник будут судить в Москве за "организацию массового... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T14:46

2022-08-29T14:46

2022-08-29T14:47

происшествия

архангельск

россия

lamborghini

porsche panamera

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-мэра Архангельска Александра Донского нет среди участников автопробега на спорткарах, которых в понедельник будут судить в Москве за "организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок".Как сообщили в пресс-службе Таганского суда, сегодня в инстанцию поступили протоколы на семерых человек. Все они – мужчины, у двух из которых одинаковые фамилии и отчества - вероятно, они братья. На Александра Донского материал в суд на данный момент не поступал.О пресечении автопробега "с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей" - Ferrari, Lamborghini и Porsche - столичная полиция объявила накануне.Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали, что без уведомления властей проводить такое мероприятие нельзя. В их планах среди прочего входила расклейка наклеек "Богатые и успешные".Сам Донской накануне в Instagram* заявил о своем задержании в связи с тем, что "какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках". Сам он в публикации утверждает, что не умеет водить машину, а автомобиля у него вообще нет.В понедельник в его аккаунте в соцсети появилась публикация, из которой следует, что его доставили в отдел полиции "Китай-город". Сам Донской подписал публикацию коротко - "привезли сюда".Донской возглавлял Архангельск с 2005 по 2008 годы. Официальным комментарием пресс-службы столичного главка МВД России РИА Новости пока не располагает.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812836417.html

https://ria.ru/20220829/aktsiya-1812879621.html

архангельск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, архангельск, россия, lamborghini, porsche panamera