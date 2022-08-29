https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812906177.html
Экс-мэра Архангельска не попал под суд по делу о "VIP-автопробеге"
Экс-мэра Архангельска не попал под суд по делу о "VIP-автопробеге" - РИА Новости, 29.08.2022
Экс-мэра Архангельска не попал под суд по делу о "VIP-автопробеге"
Экс-мэра Архангельска Александра Донского нет среди участников автопробега на спорткарах, которых в понедельник будут судить в Москве за "организацию массового... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T14:46
2022-08-29T14:46
2022-08-29T14:47
происшествия
архангельск
россия
lamborghini
porsche panamera
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-мэра Архангельска Александра Донского нет среди участников автопробега на спорткарах, которых в понедельник будут судить в Москве за "организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок".Как сообщили в пресс-службе Таганского суда, сегодня в инстанцию поступили протоколы на семерых человек. Все они – мужчины, у двух из которых одинаковые фамилии и отчества - вероятно, они братья. На Александра Донского материал в суд на данный момент не поступал.О пресечении автопробега "с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей" - Ferrari, Lamborghini и Porsche - столичная полиция объявила накануне.Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали, что без уведомления властей проводить такое мероприятие нельзя. В их планах среди прочего входила расклейка наклеек "Богатые и успешные".Сам Донской накануне в Instagram* заявил о своем задержании в связи с тем, что "какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках". Сам он в публикации утверждает, что не умеет водить машину, а автомобиля у него вообще нет.В понедельник в его аккаунте в соцсети появилась публикация, из которой следует, что его доставили в отдел полиции "Китай-город". Сам Донской подписал публикацию коротко - "привезли сюда".Донской возглавлял Архангельск с 2005 по 2008 годы. Официальным комментарием пресс-службы столичного главка МВД России РИА Новости пока не располагает.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812836417.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, архангельск, россия, lamborghini, porsche panamera
Происшествия, Архангельск, Россия, Lamborghini, Porsche Panamera
14:46 29.08.2022 (обновлено: 14:47 29.08.2022)
Экс-мэра Архангельска не попал под суд по делу о "VIP-автопробеге"
Экс-мэра Архангельска не оказалось среди попавших под суд участников "VIP-автопробега"
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экс-мэра Архангельска Александра Донского нет среди участников автопробега на спорткарах, которых в понедельник будут судить в Москве за "организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок".
Как сообщили в пресс-службе Таганского суда, сегодня в инстанцию поступили протоколы на семерых человек. Все они – мужчины, у двух из которых одинаковые фамилии и отчества - вероятно, они братья. На Александра Донского материал в суд на данный момент не поступал.
О пресечении автопробега "с участием владельцев дорогих спортивных автомобилей" - Ferrari, Lamborghini
и Porsche
- столичная полиция объявила накануне.
Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали, что без уведомления властей проводить такое мероприятие нельзя. В их планах среди прочего входила расклейка наклеек "Богатые и успешные".
Сам Донской накануне в Instagram* заявил о своем задержании в связи с тем, что "какие-то ребята решили массово поехать отдыхать на крутых тачках". Сам он в публикации утверждает, что не умеет водить машину, а автомобиля у него вообще нет.
В понедельник в его аккаунте в соцсети появилась публикация, из которой следует, что его доставили в отдел полиции "Китай-город". Сам Донской подписал публикацию коротко - "привезли сюда".
Донской возглавлял Архангельск
с 2005 по 2008 годы. Официальным комментарием пресс-службы столичного главка МВД России
РИА Новости пока не располагает.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.