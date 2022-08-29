https://ria.ru/20220829/aktsiya-1812879621.html

Семерых участников автопробега на спорткарах в Москве будут судить

Семерых участников автопробега на спорткарах в Москве будут судить - РИА Новости, 29.08.2022

Семерых участников автопробега на спорткарах в Москве будут судить

Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит протоколы на семерых участников автопробега на спорткарах, составленные за организацию массового пребывания граждан,... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T13:36

2022-08-29T13:36

2022-08-29T13:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Таганский суд Москвы сегодня рассмотрит протоколы на семерых участников автопробега на спорткарах, составленные за организацию массового пребывания граждан, нарушившего общественный порядок, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Таганский районный суд г. Москвы сообщает, что в суд поступили материалы об административных правонарушениях, предусмотренных части 1 статьи 20.2.2 КоАП РФ, в отношении семерых граждан", - рассказал собеседник агентства.Каждому из них грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей, общественные работы или административный арест на срок до 15 суток.Как сообщил РИА Новости источник, участников автопробега заранее предупреждали о недопустимости проведения мероприятия, зная, что они собираются также расклеивать наклейки "Богатые и успешные". Участники пробега спорткаров приехали, в частности, на Ferrari, Lamborghini и Porsche.В полиции уточнили, что правонарушители были задержаны и доставлены в территориальные отделы для привлечения к установленной законом ответственности.Спорткарами условно называют класс легковых автомобилей с моторами высокой мощности и низкой посадкой кузова, но предназначенных не для гонок, а для езды по дорогам общего пользования. Среди спорткаров выделяют подкласс "суперкаров" - авто с эксклюзивными характеристиками, мощностью двигателя, максимальной скоростью и ценой.

https://ria.ru/20220829/arkhangelsk-1812836417.html

https://ria.ru/20220828/avtoprobeg-1812727500.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва