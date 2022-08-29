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Аксенов назвал заявления об украинском наступлении на юге фейком - РИА Новости, 29.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220829/aksenov-1812922564.html
Аксенов назвал заявления об украинском наступлении на юге фейком
Аксенов назвал заявления об украинском наступлении на юге фейком - РИА Новости, 29.08.2022
Аксенов назвал заявления об украинском наступлении на юге фейком
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал очередным фейком украинской пропаганды информацию о наступлении Киева на юге страны. РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T15:30
2022-08-29T15:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
украина
донбасс
оон
в мире
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал очередным фейком украинской пропаганды информацию о наступлении Киева на юге страны."Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении", — написал он в своем Telegram-канале.По словам политика, "это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные атаки Крымского моста".Как утверждает глава Крыма, украинские формирования "несут жесточайшие потери" на всех направлениях, однако Киеву, как считает Аксенов, "надо демонстрировать активность западным хозяевам"."Поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко", — считает он.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220712/popytka-1801845114.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, оон, в мире, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Украина, Донбасс, ООН, В мире, Сергей Аксенов (политик)
15:30 29.08.2022 (обновлено: 15:56 29.08.2022)
 
Аксенов назвал заявления об украинском наступлении на юге фейком

Глава Крыма Аксенов назвал фейком заявления о том, что Киев якобы начал наступление на юге

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал очередным фейком украинской пропаганды информацию о наступлении Киева на юге страны.
"Очередной фейк украинской пропаганды, который с готовностью подхватили на Западе: украинские боевики якобы начали наступление на южном направлении", — написал он в своем Telegram-канале.
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По словам политика, "это такой же информационный вброс, как и все предыдущие, как и виртуальные атаки Крымского моста".
Как утверждает глава Крыма, украинские формирования "несут жесточайшие потери" на всех направлениях, однако Киеву, как считает Аксенов, "надо демонстрировать активность западным хозяевам".
"Поэтому шайка наркоманов и преступников занимается тем, что у нее получается лучше всего: имитациями и изготовлением информационных подделок. А людей, которых бросают на верную смерть ради достижения информационного эффекта, наркоманам не жалко", — считает он.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он подчеркнул, что конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассООНВ миреСергей Аксенов (политик)
 
 
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