https://ria.ru/20220829/agroproduktsiiya-1812852010.html

РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру"

РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру" - РИА Новости, 29.08.2022

РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру"

Экспортеры российской агропродукции смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт",... РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T12:35

2022-08-29T12:35

2022-08-29T12:35

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

китай

оаэ

экономика

вьетнам

технологии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экспортеры российской агропродукции смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в соответствующем постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.Документом устанавливается, что у российских компаний появится возможность бесплатно доставлять образцы продукции в демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах.Новация с размещением заявки платформе "Мой экспорт" очень важна для компаний и поможет сократить издержки, добавила она. "Так, вместо пяти бумажных документов нужно будет просто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки сократится с 29 до 7 дней", - рассказала Никишина.Сейчас шоу-румы с российскими продуктами питания работают в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии. Эти павильоны помогают местным покупателям наладить прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественным экспортерам - найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей.Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания в иностранных государствах предоставляют для экспортеров бесплатную инфраструктуру (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и так далее), помощь в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей.Эти павильоны крайне востребованы экспортерами, а их работа направлена на прямое продвижение и продажи российской продукции агропромышленного комплекса на рынках присутствия и достижение установленных показателей поддержанного экспорта в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

https://ria.ru/20220815/rets-1809780099.html

https://ria.ru/20220826/rets-1812326998.html

китай

оаэ

вьетнам

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), китай, оаэ, экономика, вьетнам, технологии