РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экспортеры российской агропродукции смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в соответствующем постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Документом устанавливается, что у российских компаний появится возможность бесплатно доставлять образцы продукции в демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах.
Документом устанавливается, что у российских компаний появится возможность бесплатно доставлять образцы продукции в демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах.
"Демонстрационно-дегустационные павильоны с агропродукцией Made in Russia - очень востребованная у российских производителей мера поддержки. Всего сейчас в этих шоу-румах потребители четырех стран - Китая, ОАЭ, Вьетнама и Египта - могут попробовать и оценить более 2 тысяч товаров от 100 российских производителей", - прокомментировала постановление глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Новация с размещением заявки платформе "Мой экспорт" очень важна для компаний и поможет сократить издержки, добавила она. "Так, вместо пяти бумажных документов нужно будет просто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки сократится с 29 до 7 дней", - рассказала Никишина.
Сейчас шоу-румы с российскими продуктами питания работают в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии. Эти павильоны помогают местным покупателям наладить прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественным экспортерам - найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей.
Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания в иностранных государствах предоставляют для экспортеров бесплатную инфраструктуру (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и так далее), помощь в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей.
Эти павильоны крайне востребованы экспортерами, а их работа направлена на прямое продвижение и продажи российской продукции агропромышленного комплекса на рынках присутствия и достижение установленных показателей поддержанного экспорта в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания в иностранных государствах предоставляют для экспортеров бесплатную инфраструктуру (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и так далее), помощь в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей.
Эти павильоны крайне востребованы экспортерами, а их работа направлена на прямое продвижение и продажи российской продукции агропромышленного комплекса на рынках присутствия и достижение установленных показателей поддержанного экспорта в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
26 августа, 15:29РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии