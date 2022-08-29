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РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру" - РИА Новости, 29.08.2022
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РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру"
РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру" - РИА Новости, 29.08.2022
РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру"
Экспортеры российской агропродукции смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт",... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T12:35
2022-08-29T12:35
российский экспортный центр (рэц)
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экономика
вьетнам
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экспортеры российской агропродукции смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в соответствующем постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.Документом устанавливается, что у российских компаний появится возможность бесплатно доставлять образцы продукции в демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах.Новация с размещением заявки платформе "Мой экспорт" очень важна для компаний и поможет сократить издержки, добавила она. "Так, вместо пяти бумажных документов нужно будет просто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки сократится с 29 до 7 дней", - рассказала Никишина.Сейчас шоу-румы с российскими продуктами питания работают в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии. Эти павильоны помогают местным покупателям наладить прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественным экспортерам - найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей.Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания в иностранных государствах предоставляют для экспортеров бесплатную инфраструктуру (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и так далее), помощь в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей.Эти павильоны крайне востребованы экспортерами, а их работа направлена на прямое продвижение и продажи российской продукции агропромышленного комплекса на рынках присутствия и достижение установленных показателей поддержанного экспорта в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), китай, оаэ, экономика, вьетнам, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Китай, ОАЭ, Экономика, Вьетнам, Технологии
12:35 29.08.2022
 

РЭЦ: продвижение агропродукции в зарубежных шоу-румах переводят в "цифру"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Экспортеры российской агропродукции смогут подавать заявки на продвижение своих товаров полностью в электронном виде на цифровой платформе "Мой экспорт", говорится в соответствующем постановлении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Документом устанавливается, что у российских компаний появится возможность бесплатно доставлять образцы продукции в демонстрационно-дегустационные павильоны АПК, а также получить бесплатное продвижение в местных торговых сетях и на маркетплейсах.
"Демонстрационно-дегустационные павильоны с агропродукцией Made in Russia - очень востребованная у российских производителей мера поддержки. Всего сейчас в этих шоу-румах потребители четырех стран - Китая, ОАЭ, Вьетнама и Египта - могут попробовать и оценить более 2 тысяч товаров от 100 российских производителей", - прокомментировала постановление глава Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
Новация с размещением заявки платформе "Мой экспорт" очень важна для компаний и поможет сократить издержки, добавила она. "Так, вместо пяти бумажных документов нужно будет просто подать заявку онлайн, а срок подписания заявки сократится с 29 до 7 дней", - рассказала Никишина.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 16:55
РЭЦ: каждый шестой экспортер России подключился к платформе "Мой экспорт"
Сейчас шоу-румы с российскими продуктами питания работают в четырех странах: в Китае, Египте, ОАЭ и Вьетнаме. В этом году также планируется открыть павильоны в Турции и Саудовской Аравии. Эти павильоны помогают местным покупателям наладить прямое взаимодействие с российскими поставщиками продуктов питания и напитков, а отечественным экспортерам - найти конечных потребителей и попасть на полки крупных торговых сетей.

Постоянно действующие дегустационно-демонстрационные павильоны российских продуктов питания в иностранных государствах предоставляют для экспортеров бесплатную инфраструктуру (площади, оборудование, содержание павильона, стендов и так далее), помощь в продвижении и маркетинговую поддержку, поиск потенциальных покупателей.

Эти павильоны крайне востребованы экспортерами, а их работа направлена на прямое продвижение и продажи российской продукции агропромышленного комплекса на рынках присутствия и достижение установленных показателей поддержанного экспорта в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 15:29
РЭЦ откроет шестой павильон Made in Russia в Саудовской Аравии
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)КитайОАЭЭкономикаВьетнамТехнологии
 
 
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