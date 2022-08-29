https://ria.ru/20220829/aeroflot-1812929248.html

Аэрофлот успешно завершил тестирование интеграции с АИС "Налог-3"

Аэрофлот успешно завершил тестирование интеграции с АИС "Налог-3" - РИА Новости, 29.08.2022

Аэрофлот успешно завершил тестирование интеграции с АИС "Налог-3"

Аэрофлот стал первой российской транспортной компанией, успешно протестировавшей все сценарии интеграции с автоматизированной информационной системой ФНС России РИА Новости, 29.08.2022

2022-08-29T15:45

2022-08-29T15:45

2022-08-29T15:45

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МОСКВА, 29 авг – ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот стал первой российской транспортной компанией, успешно протестировавшей все сценарии интеграции с автоматизированной информационной системой ФНС России "Налог-3".В рамках рабочей группы ФНС авиаперевозчик использовал программные продукты АО "ГНИВЦ" и реализовал на своей стороне инфраструктуру, необходимую для интеграции с АИС "Налог-3". Тем самым Аэрофлот продемонстрировал полную готовность к промышленной эксплуатации системы.Благодаря интеграции с АИС "Налог-3" обмен информацией с ФНС России будет максимально оперативным и прозрачным за счёт повышения уровня цифровизации. Уже в ближайшей перспективе это позволит оптимизировать затраты труда и в несколько раз сократит расходы и время на ведение документооборота с налоговой службой."Успешное тестирование ПАО "Аэрофлот" с АИС "Налог-3" показало, что технические и экспертные мощности компании АО "ГНИВЦ", которые развивались десятилетиями в рамках разработки систем для ФНС, позволяют организациям-налогоплательщикам достигать результатов максимально эффективно: как со стратегической, так и с экономической точек зрения. — подчеркнул Евгений Мелешко, директор департамента корпоративных информационных систем АО "ГНИВЦ". — Аэрофлот — ключевой клиент наших решений для налогового мониторинга АО "ГНИВЦ".Аэрофлот — участник налогового мониторинга с 2018 года. С 2021 года компания использует IT-решения, разрабатываемые АО "ГНИВЦ". Информационно-аналитическая система, реализованная АО "ГНИВЦ", обеспечивает своевременное удовлетворение требованиям, которые ФНС России предъявляет к компаниям-участникам налогового мониторинга.Аэрофлот в 2021 году перевёз 21,4 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 45,8 млн.Аэрофлот — крупнейшая российская авиакомпания. Основанная 99 лет назад, является одной из старейших авиакомпаний мира и одним из наиболее узнаваемых российских брендов. Пятый год подряд удерживает звание самого сильного авиационного бренда в мире, являясь лидером рейтинга консалтинговой компании Brand Finance.Аэрофлот входит в топ-3 самых пунктуальных авиакомпаний мира по итогам 2021 года на основе глобального рейтинга On-Time Performance Review от авторитетного аналитического холдинга Cirium.Аэрофлот играет активную роль в жизни общества и содействует проведению социально значимых проектов, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока, Калининград и Симферополь, принимает активное участие в государственных программах субсидирования авиаперевозок.Аэрофлот является одним из лидеров глобальной отрасли по качеству обслуживания пассажиров. Авиакомпания многократно удостаивалась высших оценок в наиболее авторитетных международных рейтингах.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы