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Британцы пожаловались, что Джонсон отправил их в "ад" - РИА Новости, 29.08.2022
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Британцы пожаловались, что Джонсон отправил их в "ад"
Британцы пожаловались, что Джонсон отправил их в "ад" - РИА Новости, 29.08.2022
Британцы пожаловались, что Джонсон отправил их в "ад"
Читатели таблоида The Daily Mail выразили возмущение из-за политики британского правительства, из-за которой жители страны сталкиваются с падением уровня жизни... РИА Новости, 29.08.2022
2022-08-29T02:52
2022-08-29T02:52
в мире
великобритания
украина
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail выразили возмущение из-за политики британского правительства, из-за которой жители страны сталкиваются с падением уровня жизни и рекордным энергокризисом.Как отмечает издание, миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции, что приведет к крупнейшему падению уровня жизни в стране с 1950-х годов. "Это происходит на фоне предупреждений о том, что сбережения около шести миллионов британских домохозяйств могут быть уничтожены после того, как энергетический регулятор Ofgem повысил порог цен на 80%", - подчеркивает The Daily Mail.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Великобритания теперь несостоявшееся государство. (Борис. – прим. ред.) Джонсон отправил страну на тележке в ад", - заявил пользователь eisner."В то время как миллионы тратятся на преступников-нелегальных иммигрантов и выбрасываются на Украину, страдают граждане Великобритании. Британцы должны быть на первом месте, но вместо этого мы последние в очереди, тори (консерваторы. – прим. ред.) должны войти в историю как самая антибританская партия из существующих", - указал HecateEris."Что за… на самом деле происходит в этой стране? Где наше правительство, что они делают?" – задался вопросом Silent but deadly."Ух ты! Внезапно отопление и электричество стали роскошью, в следующие несколько месяцев горячая еда и просмотр телевизора уже не должны восприниматься как должное!" – сыронизировал Gecko 1971."На самом деле худшее еще впереди, так как люди реально должны платить за это", - добавил Spaniel33.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. По прогнозам Банка Англии, экономика королевства войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи процентов месяцем ранее. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента.В пятницу британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении с 1 октября максимально допустимого размера счета на электроэнергию на 80 процентов из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальный размер счета может увеличиться на 1578 фунтов (112 тысяч рублей) до уровня 3549 фунтов (около 250 тысяч рублей). Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены, скорее всего, продолжат расти.
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в мире, великобритания, украина
В мире, Великобритания, Украина
02:52 29.08.2022
 
Британцы пожаловались, что Джонсон отправил их в "ад"

Читатели Daily Mail раскритиковали приведшую к кризису политику британских властей

© AP Photo / Hollie AdamsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© AP Photo / Hollie Adams
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Читатели таблоида The Daily Mail выразили возмущение из-за политики британского правительства, из-за которой жители страны сталкиваются с падением уровня жизни и рекордным энергокризисом.
Как отмечает издание, миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции, что приведет к крупнейшему падению уровня жизни в стране с 1950-х годов. "Это происходит на фоне предупреждений о том, что сбережения около шести миллионов британских домохозяйств могут быть уничтожены после того, как энергетический регулятор Ofgem повысил порог цен на 80%", - подчеркивает The Daily Mail.
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Британцам посоветовали конопатить окна для экономии электроэнергии
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Великобритания теперь несостоявшееся государство. (Борис. – прим. ред.) Джонсон отправил страну на тележке в ад", - заявил пользователь eisner.
"В то время как миллионы тратятся на преступников-нелегальных иммигрантов и выбрасываются на Украину, страдают граждане Великобритании. Британцы должны быть на первом месте, но вместо этого мы последние в очереди, тори (консерваторы. – прим. ред.) должны войти в историю как самая антибританская партия из существующих", - указал HecateEris.
"Что за… на самом деле происходит в этой стране? Где наше правительство, что они делают?" – задался вопросом Silent but deadly.
"Ух ты! Внезапно отопление и электричество стали роскошью, в следующие несколько месяцев горячая еда и просмотр телевизора уже не должны восприниматься как должное!" – сыронизировал Gecko 1971.
"На самом деле худшее еще впереди, так как люди реально должны платить за это", - добавил Spaniel33.
С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и энергию.
В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. По прогнозам Банка Англии, экономика королевства войдет в рецессию с четвертого квартала этого года. По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — девять процентов против семи процентов месяцем ранее. В августе стало известно, что инфляция в стране достигла рекордной отметки в 10,1 процента.
В пятницу британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении с 1 октября максимально допустимого размера счета на электроэнергию на 80 процентов из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальный размер счета может увеличиться на 1578 фунтов (112 тысяч рублей) до уровня 3549 фунтов (около 250 тысяч рублей). Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт стерлингов. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены, скорее всего, продолжат расти.
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