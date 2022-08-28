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Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром - РИА Новости, 28.08.2022
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Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром
Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром - РИА Новости, 28.08.2022
Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром
Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:58
2022-08-28T09:01
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
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турция, в мире, украина, экономика, россия, стамбул, оон
Турция, В мире, Украина, Экономика, Россия, Стамбул, ООН
08:58 28.08.2022 (обновлено: 09:01 28.08.2022)
 
Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром

Минобороны Турции: шесть судов с зерном покинули украинские порты в воскресенье

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
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