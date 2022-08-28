https://ria.ru/20220828/zerno-1812659067.html
Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром
Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром - РИА Новости, 28.08.2022
Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром
Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:58
2022-08-28T08:58
2022-08-28T09:01
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АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.
https://ria.ru/20220827/zerno-1812486293.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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08:58 28.08.2022 (обновлено: 09:01 28.08.2022)
Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром
Минобороны Турции: шесть судов с зерном покинули украинские порты в воскресенье