https://ria.ru/20220828/zerno-1812659067.html

Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром

Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром - РИА Новости, 28.08.2022

Шесть судов с сельхозпродукцией покинули украинские порты утром

Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:58

2022-08-28T08:58

2022-08-28T09:01

турция

в мире

украина

экономика

россия

стамбул

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806353458_0:142:2000:1267_1920x0_80_0_0_15e558af8a6346c4ea8de2b227c8d8c4.jpg

АНКАРА, 28 авг – РИА Новости. Шесть кораблей с зерном вышли из украинских портов в воскресенье утром, сообщило министерство национальной обороны Турции.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу."Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов вышло еще шесть судов с зерновыми грузами", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства в Twitter.

https://ria.ru/20220827/zerno-1812486293.html

турция

украина

россия

стамбул

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

турция, в мире, украина, экономика, россия, стамбул, оон