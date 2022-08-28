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Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям - РИА Новости, 28.08.2022
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Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям
Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям - РИА Новости, 28.08.2022
Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям
Житель города Сысерти Свердловской области, угрожавший расправой сожительнице и соседям, хотел напасть и на полицейских, но был ранен при задержании, сообщает... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T01:19
2022-08-28T09:34
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Житель города Сысерти Свердловской области, угрожавший расправой сожительнице и соседям, хотел напасть и на полицейских, но был ранен при задержании, сообщает региональный главк МВД.По информации ведомства, в субботу ночью в дежурную часть Сысерти поступило сообщение, что пьяный 38-летний местный житель на территории садового товарищества угрожает топором и ножом своей сожительнице и соседям, на место происшествия выехали полицейские.При попытке задержания разбушевавшийся дебошир хотел напасть с ножом на правоохранителей. После попыток полицейских успокоить мужчину словами и предупредительного выстрела в воздух им пришлось стрелять уже по ногам нарушителя.Полицейские оказали мужчине первую доврачебную помощь, после его госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Установлено, что ранее уралец был судим за кражу и убийство, добавили в ГУ МВД.
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происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
01:19 28.08.2022 (обновлено: 09:34 28.08.2022)
 
Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям

Жителя Урала, угрожавшего расправой соседям и полиции, при задержании ранили в обе ноги

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Житель города Сысерти Свердловской области, угрожавший расправой сожительнице и соседям, хотел напасть и на полицейских, но был ранен при задержании, сообщает региональный главк МВД.
По информации ведомства, в субботу ночью в дежурную часть Сысерти поступило сообщение, что пьяный 38-летний местный житель на территории садового товарищества угрожает топором и ножом своей сожительнице и соседям, на место происшествия выехали полицейские.
При попытке задержания разбушевавшийся дебошир хотел напасть с ножом на правоохранителей. После попыток полицейских успокоить мужчину словами и предупредительного выстрела в воздух им пришлось стрелять уже по ногам нарушителя.

"На неоднократные требования прекратить противоправное поведение гражданин не реагировал. В связи с чем заместитель командира отдельного взвода патрульно-постовой службы произвел предупредительный выстрел в воздух и в направлении нападавшего, причинив ему ранения обеих ног", — говорится в сообщении.

Полицейские оказали мужчине первую доврачебную помощь, после его госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Установлено, что ранее уралец был судим за кражу и убийство, добавили в ГУ МВД.
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