https://ria.ru/20220828/zaderzhanie-1812647218.html

Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям

Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям - РИА Новости, 28.08.2022

Полицейские ранили жителя Урала, угрожавшего расправой подруге и соседям

Житель города Сысерти Свердловской области, угрожавший расправой сожительнице и соседям, хотел напасть и на полицейских, но был ранен при задержании, сообщает... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T01:19

2022-08-28T01:19

2022-08-28T09:34

происшествия

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Житель города Сысерти Свердловской области, угрожавший расправой сожительнице и соседям, хотел напасть и на полицейских, но был ранен при задержании, сообщает региональный главк МВД.По информации ведомства, в субботу ночью в дежурную часть Сысерти поступило сообщение, что пьяный 38-летний местный житель на территории садового товарищества угрожает топором и ножом своей сожительнице и соседям, на место происшествия выехали полицейские.При попытке задержания разбушевавшийся дебошир хотел напасть с ножом на правоохранителей. После попыток полицейских успокоить мужчину словами и предупредительного выстрела в воздух им пришлось стрелять уже по ногам нарушителя.Полицейские оказали мужчине первую доврачебную помощь, после его госпитализировали в больницу Екатеринбурга. Установлено, что ранее уралец был судим за кражу и убийство, добавили в ГУ МВД.

https://ria.ru/20220823/proisshestviya-1811451886.html

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, свердловская область