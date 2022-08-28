https://ria.ru/20220828/yuan-1812645789.html
Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань
Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань - РИА Новости, 28.08.2022
Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань
Китайский юань на данном этапе не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран. Зато в качестве... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T01:16
2022-08-28T01:16
2022-08-28T01:16
экономика
юань
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Китайский юань на данном этапе не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран. Зато в качестве инструмента хеджирования рисков его можно рассматривать, рассказывает агентству “Прайм” старший аналитик УК “Альфа-Капитал” Максим Бирюков.Он напомнил, что спрос на китайскую валюту стабильно растет - в отдельные торговые сессии обороты пары рубль-юань обгоняют привычные доллар и евро. “Юань нужен импортерам – торговый оборот с Поднебесной уверенно растет с начала СВО. Физические лица также наращивают долю юаня в своих валютных сбережениях в стремлении сохранить капитал в “твердой” валюте и снизить санкционные и операционные риски, присущие привычным долларам и евро”, - поясняет аналитик.Крупные российские компании уже начали предлагать инвесторам новые инструменты, номинированные в юанях - свои облигации. Спрос на юань, вполне вероятно, продолжит расти в условиях усиления рисков для традиционных валют, заключил Бирюков.
https://ria.ru/20220826/yuan-1811833629.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юань
Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань
Аналитик Бирюков посоветовал использовать юань в качестве инструмента хеджирования рисков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.
Китайский юань на данном этапе не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран. Зато в качестве инструмента хеджирования рисков его можно рассматривать, рассказывает
агентству “Прайм” старший аналитик УК “Альфа-Капитал” Максим Бирюков.
Он напомнил, что спрос на китайскую валюту стабильно растет - в отдельные торговые сессии обороты пары рубль-юань обгоняют привычные доллар и евро. “Юань нужен импортерам – торговый оборот с Поднебесной уверенно растет с начала СВО. Физические лица также наращивают долю юаня в своих валютных сбережениях в стремлении сохранить капитал в “твердой” валюте и снизить санкционные и операционные риски, присущие привычным долларам и евро”, - поясняет аналитик.
Крупные российские компании уже начали предлагать инвесторам новые инструменты, номинированные в юанях - свои облигации. Спрос на юань, вполне вероятно, продолжит расти в условиях усиления рисков для традиционных валют, заключил Бирюков.