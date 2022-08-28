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Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань - РИА Новости, 28.08.2022
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Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань
Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань - РИА Новости, 28.08.2022
Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань
Китайский юань на данном этапе не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран. Зато в качестве... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T01:16
2022-08-28T01:16
экономика
юань
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Китайский юань на данном этапе не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран. Зато в качестве инструмента хеджирования рисков его можно рассматривать, рассказывает агентству “Прайм” старший аналитик УК “Альфа-Капитал” Максим Бирюков.Он напомнил, что спрос на китайскую валюту стабильно растет - в отдельные торговые сессии обороты пары рубль-юань обгоняют привычные доллар и евро. “Юань нужен импортерам – торговый оборот с Поднебесной уверенно растет с начала СВО. Физические лица также наращивают долю юаня в своих валютных сбережениях в стремлении сохранить капитал в “твердой” валюте и снизить санкционные и операционные риски, присущие привычным долларам и евро”, - поясняет аналитик.Крупные российские компании уже начали предлагать инвесторам новые инструменты, номинированные в юанях - свои облигации. Спрос на юань, вполне вероятно, продолжит расти в условиях усиления рисков для традиционных валют, заключил Бирюков.
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экономика, юань
Экономика, Юань
01:16 28.08.2022
 
Аналитик объяснил, когда и как нужно использовать юань

Аналитик Бирюков посоветовал использовать юань в качестве инструмента хеджирования рисков

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Китайский юань на данном этапе не является инструментом выбора для инвестиций, тем более, с поправкой на высокую инфляцию в большинстве стран. Зато в качестве инструмента хеджирования рисков его можно рассматривать, рассказывает агентству “Прайм” старший аналитик УК “Альфа-Капитал” Максим Бирюков.
Он напомнил, что спрос на китайскую валюту стабильно растет - в отдельные торговые сессии обороты пары рубль-юань обгоняют привычные доллар и евро. “Юань нужен импортерам – торговый оборот с Поднебесной уверенно растет с начала СВО. Физические лица также наращивают долю юаня в своих валютных сбережениях в стремлении сохранить капитал в “твердой” валюте и снизить санкционные и операционные риски, присущие привычным долларам и евро”, - поясняет аналитик.
Девушка пересчитывает китайские юани - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 08:00
Рокировка по-китайски. Когда юань заменит доллар
Крупные российские компании уже начали предлагать инвесторам новые инструменты, номинированные в юанях - свои облигации. Спрос на юань, вполне вероятно, продолжит расти в условиях усиления рисков для традиционных валют, заключил Бирюков.
 
ЭкономикаЮань
 
 
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