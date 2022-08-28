https://ria.ru/20220828/yaponiya-1812703130.html

В Японии начались совместные с США военные учения

В Японии начались совместные с США военные учения - РИА Новости, 28.08.2022

В Японии начались совместные с США военные учения

Совместные японско-американские учения с отработкой стрельб начались в воскресенье в городе Ямато префектуры Кумамото на острове Кюсю. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:26

2022-08-28T14:26

2022-08-28T14:26

в мире

япония

сша

javelin (птрк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150909/50/1509095086_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_d54ef22f407215e6d4450cb729b0cb69.jpg

ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Совместные японско-американские учения с отработкой стрельб начались в воскресенье в городе Ямато префектуры Кумамото на острове Кюсю.По данным телеканала NHK, в маневрах, которые продлятся до 9 сентября, принимают участие около 1,4 тысячи служащих наземных сил самообороны Японии и около 700 военнослужащих США.В воскресенье журналистам были показаны учебные стрельбы, в которых приняли участие около 150 военнослужащих из обеих стран. В ходе учений военные, в частности, отработали поражение объектов на удалении около 2 тысяч метров из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.Телеканал отмечает, что комплексы Javelin были использованы впервые в ходе учений в Японии.

https://radiosputnik.ria.ru/20220827/zakharova-1812526507.html

япония

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, javelin (птрк)