В Японии начались совместные с США военные учения
В Японии начались совместные с США военные учения с отработкой стрельб
© Фото : U.S. Navy/Mass Communications Specialist 1st Class Benjamin A. LewisАмериканский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии
Американский эсминец USS Benfold (DDG-65) и японский буксир на учениях в заливе Сагами у восточного побережья Японии. Архивное фото
ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Совместные японско-американские учения с отработкой стрельб начались в воскресенье в городе Ямато префектуры Кумамото на острове Кюсю.
По данным телеканала NHK, в маневрах, которые продлятся до 9 сентября, принимают участие около 1,4 тысячи служащих наземных сил самообороны Японии и около 700 военнослужащих США.
В воскресенье журналистам были показаны учебные стрельбы, в которых приняли участие около 150 военнослужащих из обеих стран. В ходе учений военные, в частности, отработали поражение объектов на удалении около 2 тысяч метров из американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Телеканал отмечает, что комплексы Javelin были использованы впервые в ходе учений в Японии.