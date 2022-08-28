Рейтинг@Mail.ru
В Якутии потушили последний лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220828/yakutiya-1812717573.html
В Якутии потушили последний лесной пожар
В Якутии потушили последний лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022
В Якутии потушили последний лесной пожар
Последний лесной пожар ликвидировали в Якутии , новых возгораний не зарегистрировано, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T16:11
2022-08-28T16:11
происшествия
хабаровский край
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745160246_0:103:3275:1945_1920x0_80_0_0_73aee2a7a81f0eec74bdcc05478a4763.jpg
ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Последний лесной пожар ликвидировали в Якутии , новых возгораний не зарегистрировано, сообщает региональный оперативный штаб."За сутки в Усть-Майском районе Якутии ликвидировали крупный лесной пожар на площади почти 56 тысяч гектаров. Новые пожары на территории республики не обнаружены. Таким образом, лесных пожаров в Якутии на сегодня нет", - отметили в оперштабе.По данным оперштаба, в это время в 2021 году в республике было 35 лесных пожаров на общей площади 359 479 га.Ранее сообщалось о том, что один лесной пожар осталось потушить в Якутии.Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае 26 августа из-за стабилизации пожароопасной обстановки.
https://ria.ru/20220828/pozhary-1812709821.html
https://ria.ru/20220828/pozhar-1812717195.html
хабаровский край
республика саха (якутия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745160246_273:0:3002:2047_1920x0_80_0_0_af63f48589c30f30525bb5124a9eb8c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровский край, природные пожары в россии, республика саха (якутия)
Происшествия, Хабаровский край, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
16:11 28.08.2022
 
В Якутии потушили последний лесной пожар

В Якутии ликвидировали крупный лесной пожар на площади почти 56 тысяч гектаров

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Последний лесной пожар ликвидировали в Якутии , новых возгораний не зарегистрировано, сообщает региональный оперативный штаб.
"За сутки в Усть-Майском районе Якутии ликвидировали крупный лесной пожар на площади почти 56 тысяч гектаров. Новые пожары на территории республики не обнаружены. Таким образом, лесных пожаров в Якутии на сегодня нет", - отметили в оперштабе.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
15:11
Пожары в Рязанской области не затронули торфяники
По данным оперштаба, в это время в 2021 году в республике было 35 лесных пожаров на общей площади 359 479 га.
"С начала пожароопасного периода зарегистрировано 527 лесных пожаров на землях лесного фонда на общей площади 573 168,01 га. В аналогичный период 2021 года было зарегистрировано 1519 лесных пожаров на общей площади свыше 7,5 миллионов га", - добавили в штабе.
Ранее сообщалось о том, что один лесной пожар осталось потушить в Якутии.
Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае 26 августа из-за стабилизации пожароопасной обстановки.
Последствие лесного пожара - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
16:06
На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары
 
ПроисшествияХабаровский крайПриродные пожары в РоссииРеспублика Саха (Якутия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала