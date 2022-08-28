https://ria.ru/20220828/yakutiya-1812717573.html

В Якутии потушили последний лесной пожар

В Якутии потушили последний лесной пожар - РИА Новости, 28.08.2022

В Якутии потушили последний лесной пожар

Последний лесной пожар ликвидировали в Якутии , новых возгораний не зарегистрировано, сообщает региональный оперативный штаб. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T16:11

2022-08-28T16:11

2022-08-28T16:11

происшествия

хабаровский край

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Последний лесной пожар ликвидировали в Якутии , новых возгораний не зарегистрировано, сообщает региональный оперативный штаб."За сутки в Усть-Майском районе Якутии ликвидировали крупный лесной пожар на площади почти 56 тысяч гектаров. Новые пожары на территории республики не обнаружены. Таким образом, лесных пожаров в Якутии на сегодня нет", - отметили в оперштабе.По данным оперштаба, в это время в 2021 году в республике было 35 лесных пожаров на общей площади 359 479 га.Ранее сообщалось о том, что один лесной пожар осталось потушить в Якутии.Режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера снят в Якутии и Хабаровском крае 26 августа из-за стабилизации пожароопасной обстановки.

https://ria.ru/20220828/pozhary-1812709821.html

https://ria.ru/20220828/pozhar-1812717195.html

хабаровский край

республика саха (якутия)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровский край, природные пожары в россии, республика саха (якутия)