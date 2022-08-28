https://ria.ru/20220828/vladivostok-1812656794.html
Во Владивостоке группа подростков избила сверстника
Во Владивостоке группа подростков избила сверстника - РИА Новости, 28.08.2022
Во Владивостоке группа подростков избила сверстника
Полиция во Владивостоке проводит проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа несовершеннолетних избивает подростка, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T08:11
2022-08-28T08:11
2022-08-28T15:33
происшествия
владивосток
ленинский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Полиция во Владивостоке проводит проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа несовершеннолетних избивает подростка, сообщил РИА Новости представитель управления МВД России по Приморскому краю.Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как подростки набросились на сверстника, который катался на велосипеде. Сначала двое одновременно кидаются на потерпевшего, сбивая его с велосипеда, а после продолжают наносить удары по голове поочередно с разбега. Видно, как у пострадавшего идет кровь. В соцсетях писали, что драка произошла недалеко от средней школы № 47 во Владивостоке.Личности несовершеннолетних, избивших подростка, установлены, сообщил собеседник агентства."Сотрудники полиции установили личности подростков, причастных к инцидентам в Ленинском районе Владивостока. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 14 лет. С несовершеннолетними и их родителями проводится профилактическая работа", — сказал представитель МВД.Он добавил, что в отношении законных представителей подростков составлены административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП России "неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", максимальная санкция — штраф в 500 рублей, проверка продолжается.В полиции РИА Новости сообщили, что подростки избили также мужчину во Владивостоке. Видео нападения распространилось в соцсетях региона. На кадрах видно, что на мужчину также напали толпой, били ногами по голове, пока пострадавший не встал на колени. "Да, они (на мужчину напали. — Прим. ред.)", — уточнил представитель ведомства.
https://rsport.ria.ru/20220825/tamaev-1812111608.html
https://ria.ru/20220827/izbienie-1812475802.html
владивосток
ленинский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, ленинский район
Происшествия, Владивосток, Ленинский район
08:11 28.08.2022 (обновлено: 15:33 28.08.2022)
Во Владивостоке группа подростков избила сверстника
Во Владивостоке группа подростков избила сверстника, полиция проверяет видео инцидента
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Полиция во Владивостоке проводит проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа несовершеннолетних избивает подростка, сообщил РИА Новости представитель управления МВД России по Приморскому краю.
Ранее в соцсетях распространилось видео инцидента. На кадрах видно, как подростки набросились на сверстника, который катался на велосипеде. Сначала двое одновременно кидаются на потерпевшего, сбивая его с велосипеда, а после продолжают наносить удары по голове поочередно с разбега. Видно, как у пострадавшего идет кровь. В соцсетях писали, что драка произошла недалеко от средней школы № 47 во Владивостоке
.
Личности несовершеннолетних, избивших подростка, установлены, сообщил собеседник агентства.
"Сотрудники полиции установили личности подростков, причастных к инцидентам в Ленинском районе Владивостока. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте 15, 16 и 14 лет. С несовершеннолетними и их родителями проводится профилактическая работа", — сказал представитель МВД.
Он добавил, что в отношении законных представителей подростков составлены административные материалы по части 1 статьи 5.35 КоАП России "неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", максимальная санкция — штраф в 500 рублей, проверка продолжается.
В полиции РИА Новости сообщили, что подростки избили также мужчину во Владивостоке. Видео нападения распространилось в соцсетях региона. На кадрах видно, что на мужчину также напали толпой, били ногами по голове, пока пострадавший не встал на колени. "Да, они (на мужчину напали. — Прим. ред.)", — уточнил представитель ведомства.