https://ria.ru/20220828/vengriya-1812728277.html

В Венгрии выпустили рекомендации по энергосбережению

В Венгрии выпустили рекомендации по энергосбережению - РИА Новости, 28.08.2022

В Венгрии выпустили рекомендации по энергосбережению

Венгерская торговая ассоциация выпустила рекомендации по энергосбережению для компаний-членов из-за ожидаемого дальнейшего роста цен на энергоносители, перечень РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T17:21

2022-08-28T17:21

2022-08-28T17:25

виктор орбан

венгрия

аэс "пакш"

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БУДАПЕШТ, 28 авг - РИА Новости. Венгерская торговая ассоциация выпустила рекомендации по энергосбережению для компаний-членов из-за ожидаемого дальнейшего роста цен на энергоносители, перечень опубликован на сайте ассоциации."В обстановке текущего тяжелого энергетического кризиса компании-члены Национальной торговой ассоциации всех специализаций: дистрибьюторы продуктов питания, лекарств, различных промышленных товаров, например, одежды, игрушек, мебели, технических товаров и товаров для дома - изучили, как они могут работать еще более эффективно с точки зрения расходов, чем до сих пор, поскольку ожидается, что в будущем резкий рост цен на энергоносители будет увеличиваться еще больше", - говорится в сообщении. Среди мер, которые ассоциация рекомендует применять - выключение света после закрытия магазина и ухода сотрудников, уменьшение освещенности торгового зала в часы работы без ущерба для клиентов, в том числе в сверхурочное время, регулирование работы кондиционеров и отопления с учетом погодных условий и того, что покупатели, как предполагается, носят "адаптированную к наружной температуре" одежду. Также рекомендуется отключать системы воздухообмена на ночь, используя их только в необходимых случаях, отключать неиспользуемые холодильные камеры, выключать освещение витрин, подсветку логотипов на крышах и освещение автостоянок после закрытия магазинов.Кроме того, ассоциация поделилась списком приспособлений, которые могут помочь компаниям экономить энергию и средства. В их числе - светодиодные лампы, автоматические двери с меньшим проемом, теплоизоляция зданий, система "умной" терморегуляции в зависимости от внешней температуры, солнечные батареи и электромобили.Отмечается, что меры носят рекомендательный характер и каждое предприятие вправе выбирать способы энергосбережения исходя из индивидуальных особенностей.Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.Позднее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности в школах. По словам Орбана, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров. В министерстве сельского хозяйства страны РИА Новости сообщили, что осенью лесхозы начнут заготовку древесины по новым планам, адаптированным под условия возросшего спроса.

https://ria.ru/20220827/eskalatory-1812534202.html

https://ria.ru/20220825/energiya-1812103242.html

https://ria.ru/20220821/ekonomika-1810742233.html

венгрия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

виктор орбан, венгрия, аэс "пакш"