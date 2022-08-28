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Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию - РИА Новости, 28.08.2022
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Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию
Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию - РИА Новости, 28.08.2022
Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию —... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T11:46
2022-08-28T12:54
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными."Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает", — написал он в статье для газеты Daily Mail.По мнению политика, начало военной операции России на Украине "испугало энергетические рынки". В то же время Джонсон уверен, что "в этом жестоком армрестлинге украинский народ победит", как и Великобритания, которая, как считает экс-глава кабмина, выйдет из кризиса более сильной.Он также пообещал, что его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки сограждан.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Нового лидера парламентской фракции объявят после внутреннего голосования. В финальный раунд вышли глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак.
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в мире, великобритания, борис джонсон
В мире, Великобритания, Борис Джонсон
11:46 28.08.2022 (обновлено: 12:54 28.08.2022)
 
Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию

Премьер Джонсон предрек Британии тяжелые месяцы и умопомрачительные счета за электричество

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными.
"Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает", — написал он в статье для газеты Daily Mail.
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По мнению политика, начало военной операции России на Украине "испугало энергетические рынки". В то же время Джонсон уверен, что "в этом жестоком армрестлинге украинский народ победит", как и Великобритания, которая, как считает экс-глава кабмина, выйдет из кризиса более сильной.

Он также пообещал, что его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки сограждан.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Нового лидера парламентской фракции объявят после внутреннего голосования. В финальный раунд вышли глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак.
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