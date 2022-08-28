https://ria.ru/20220828/velikobritaniya-1812681536.html

Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию

Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию - РИА Новости, 28.08.2022

Джонсон предрек Британии умопомрачительные счета за электроэнергию

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию —... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T11:46

2022-08-28T11:46

2022-08-28T12:54

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию — умопомрачительными."Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает", — написал он в статье для газеты Daily Mail.По мнению политика, начало военной операции России на Украине "испугало энергетические рынки". В то же время Джонсон уверен, что "в этом жестоком армрестлинге украинский народ победит", как и Великобритания, которая, как считает экс-глава кабмина, выйдет из кризиса более сильной.Он также пообещал, что его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки сограждан.Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов. Предыдущий порог цен на энергию составлял 1971 фунт. Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности главы кабмина и лидера Консервативной партии. Нового лидера парламентской фракции объявят после внутреннего голосования. В финальный раунд вышли глава МИД королевства Лиз Трасс и бывший канцлер казначейства Риши Сунак.

https://ria.ru/20220822/evropa-1811184634.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, борис джонсон