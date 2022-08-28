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В России празднуют Успение Богородицы - РИА Новости, 28.08.2022
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Религия
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В России празднуют Успение Богородицы
В России празднуют Успение Богородицы - РИА Новости, 28.08.2022
В России празднуют Успение Богородицы
Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:00
2022-08-28T05:11
религия
иисус христос
иерусалим
религиозные праздники
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников.Согласно преданию, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Там в один из дней ей явился архангел Гавриил и возвестил, что скоро Спаситель примет ее в Царство Небесное. В подтверждение своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева.Перед смертью в Иерусалим прибыли все апостолы, кроме Фомы. Они несли ее тело в Гефсиманский сад – там Богородица завещала похоронить себя. А во время погребения ученикам явился Иисус Христос, который сам забрал душу Девы Марии в Царство Небесное.Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Апостолы рассказали ему об увиденном и тот попросил отвалить камень от гробницы, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. Когда это сделали, то обнаружилось, что тела там нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в рай.Успение Богородицы относится к числу двунадесятых праздников, то есть двенадцати самых важных. Однако в первые века христиане его не отмечали."Но Божью Матерь чтили всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя довольно продолжительное время", – объясняет настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.Считается, что на него, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какой-либо повседневный бытовой труд, по мнению священников, не возбраняется.В праздник Успения верующие обычно идут в храм: молятся на службе и слушают проповедь, посвященную смыслу этого дня. А после – собираются за общим столом. Этот день не постный. Однако если он выпадает на среду или пятницу, то разрешается употреблять только рыбу и немного вина.
https://ria.ru/20220604/rpts-1793165845.html
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иисус христос, иерусалим, религиозные праздники
Религия, Иисус Христос, Иерусалим, Религиозные праздники
00:00 28.08.2022 (обновлено: 05:11 28.08.2022)
 

В России празднуют Успение Богородицы

CC0 / Феофан Грек / Икона Успение Пресвятой Богородицы
Икона Успение Пресвятой Богородицы - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
CC0 / Феофан Грек /
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников.
Согласно преданию, к моменту своей кончины Богоматерь жила в Иерусалиме и часто посещала Голгофу, где был распят ее сын. Там в один из дней ей явился архангел Гавриил и возвестил, что скоро Спаситель примет ее в Царство Небесное. В подтверждение своих слов он вручил Деве Марии ветвь от райского дерева.
Перед смертью в Иерусалим прибыли все апостолы, кроме Фомы. Они несли ее тело в Гефсиманский сад – там Богородица завещала похоронить себя. А во время погребения ученикам явился Иисус Христос, который сам забрал душу Девы Марии в Царство Небесное.
Спустя три дня в Иерусалим прибыл апостол Фома. Апостолы рассказали ему об увиденном и тот попросил отвалить камень от гробницы, чтобы попрощаться с Божьей Матерью. Когда это сделали, то обнаружилось, что тела там нет. Господь воскресил Богородицу и вознес ее тело в рай.
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Успение Богородицы относится к числу двунадесятых праздников, то есть двенадцати самых важных. Однако в первые века христиане его не отмечали.
"Но Божью Матерь чтили всегда. Но богослужебная жизнь церкви развивалась на протяжении долгого времени. И далеко не сразу получалось выработать определенную форму почитания. Поэтому и праздник Успения стал общецерковным спустя довольно продолжительное время", – объясняет настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко.
Считается, что на него, нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. Однако какой-либо повседневный бытовой труд, по мнению священников, не возбраняется.
В праздник Успения верующие обычно идут в храм: молятся на службе и слушают проповедь, посвященную смыслу этого дня. А после – собираются за общим столом. Этот день не постный. Однако если он выпадает на среду или пятницу, то разрешается употреблять только рыбу и немного вина.
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