https://ria.ru/20220828/uspenie-1812321235.html

"Праздник парадоксов". Почему Успение называют "второй Пасхой"

"Праздник парадоксов". Почему Успение называют "второй Пасхой" - РИА Новости, 28.08.2022

"Праздник парадоксов". Почему Успение называют "второй Пасхой"

Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник еще называют "второй Пасхой", что, по словам духовенства, неудивительно. Об истории и... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T08:00

2022-08-28T08:00

2022-08-28T08:00

религия

иисус христос

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Никита Бизин. Православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Этот праздник еще называют "второй Пасхой", что, по словам духовенства, неудивительно. Об истории и особенностях важной церковной даты — в материале РИА Новости."Будто уснула"В Евангелии о кончине Богородицы нет ни слова. Более того, неизвестно, что было с ней после воскресения Спасителя. Но сохранилось предание, согласно которому Дева Мария продолжала жить в Иерусалиме и часто молилась на Голгофе.Однажды ей явился архангел Гавриил и возвестил: "Через три дня ты отойдешь к своему Сыну". В подтверждение он вручил Богородице пальмовую ветвь из рая.В указанный срок к дому Девы Марии прибыли апостолы. Их ангелы чудесным образом переместили туда "со всех концов земли". Они стали свидетелями последних минут жизни Богоматери: та "без всякого телесного страдания" закрыла глаза, будто уснула.Затем апостолы понесли гроб в Гефсиманский сад, где Богородица завещала себя похоронить. Траурное шествие сопровождало множество людей. Иерусалимские первосвященники, увидев, какие почести воздают усопшей, повелели слугам разогнать толпу. Но произошло чудо: с неба сошло облако и, как стеною, огородило христиан.Спустя три дня в Иерусалим пришел апостол Фома — он по каким-то причинам не присутствовал на погребении Марии. Ему рассказали о чуде. "Неверующий" апостол попросил открыть гробницу, чтобы проститься с Божией Матерью.И вдруг обомлел: внутри лежала лишь плащаница — погребальная пелена. Тела же не было: Богородица воскресла и вознеслась на небо.Долгие спорыПредание передавали из уст в уста на протяжении четырех столетий. В церковном календаре Успение закрепилось только в V веке. Дело в том, что все это время богословы спорили о роли Девы Марии в священной истории."Для начала нужно было разобраться в богочеловеческой природе самого Спасителя. Ответить на вопрос: "Кем был сам Христос". Только после этого стали обсуждать значение Богоматери", — говорит церковный публицист иеромонах Макарий (Маркиш).Точку в дебатах поставили на Четвертом Вселенском соборе, который состоялся в 451 году в Халкидоне. Там окончательно сформулировали догмат о Богородице: она — ни много ни мало — дала жизнь самому Господу.Но, уточняют священники, некоторые общины почитали Деву Марию уже в первые века христианства, несмотря на вероучительные споры. Доказательство тому — иконы IV века.Праздник же быстро стал популярным. Хотя называли его по-разному: в Византии — "День памяти Богородицы", в Египте — "Смерть и воскресение Богоматери", в Европе — "Взятие на небо Марии".Для каждого — свояВ России — Успение, что на старославянском означает "сон" или "мирная кончина". Но верующие говорят также о "второй", или "богородичной Пасхе"."Церковь учит, что Богоматерь воскресла. С догматической точки зрения это очень важно и отсылает к воскресению самого Спасителя. Иисус Христос победил смерть, будучи Богом. А Дева Мария была просто человеком", — объясняет церковный публицист протоиерей Максим Первозванский.Таким образом, продолжает священнослужитель, люди видят, что будет с ними. Ведь, согласно христианскому вероучению, все воскреснут перед Вторым пришествием.Кроме того, предание гласит, что Божья Матерь, оказавшись на небесах, не забыла о живущих на земле. Христиане считают, что она помогает в любых бедах — потому что "стоит к Господу ближе всех"."Богоматерь умоляет Всевышнего помиловать нас. Потому что люди — существа грешные, чем навлекают на себя божественный гнев. Но она проявляет удивительную любовь, прося за нас. И в этом близка каждому человеку, как родная мать", — рассуждает настоятель храма Всемилостивого Спаса (бывшего Скорбященского монастыря) протоиерей Александр Ильяшенко.Именно поэтому верующие испокон веков любят Успение. Может, даже больше, чем Пасху, — об этом косвенно свидетельствует то, что в России так много церквей в честь богородичного праздника.Начало новой жизниВ старину Успение совпадало с окончанием уборки урожая. Поэтому люди приносили в церковь для освящения хлеб."А на полях специально оставляли небольшие пучки несрезанных колосьев. Их перевязывали ленточкой и приговаривали: "Дай Бог, чтобы на другое лето был хороший урожай", — рассказывает фольклорист Екатерина Дорохова.А еще на праздник заканчивался Успенский пост и начинался Мясоед (когда можно есть мясо) — пора свадеб на Руси. Церковь в дни говения не венчает. Поэтому молодые люди старались до 28 августа посвататься, а девушки — присмотреть жениха."Слово "успение" в народном сознании ассоциировалось со словом "успевать". Вот в старину к празднику и торопились закончить как можно больше дел: убрать хлеб, сделать запасы на зиму и, конечно, наладить личную жизнь", — добавляет Дорохова.Важную церковную дату верующие воспринимали как начало новой жизни. Хотя она и связана со смертью.

https://ria.ru/20220802/sueverie-1806493686.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, максим первозванский, иерусалим, россия, египет, аналитика - религия и мировоззрение