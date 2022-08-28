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Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2022
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Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября
Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2022
Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября
Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T02:17
2022-08-28T10:19
авто
техосмотр
россия
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание, рассказывает агентству “Прайм" доцент кафедры “Наземные транспортные средства” Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.По его словам, теперь проверяющие не будут требовать у водителя иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.По словам эксперта, из правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле нельзя. Самое главное — обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, указал Зубриський
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авто, техосмотр, россия
Авто, Техосмотр, Россия
02:17 28.08.2022 (обновлено: 10:19 28.08.2022)
 
Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Эксперт Зубриський: с 1 сентября при техосмотре не будет нужна аптечка и огнетушитель

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический осмотр автомобиля
Технический осмотр автомобиля - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание, рассказывает агентству “Прайм" доцент кафедры “Наземные транспортные средства” Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.
По его словам, теперь проверяющие не будут требовать у водителя иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.
Пункт технического осмотра - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 02:57
Юрист рассказал о нововведениях на техосмотре с первого марта
По словам эксперта, из правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле нельзя. Самое главное — обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, указал Зубриський
 
АвтоТехосмотрРоссия
 
 
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