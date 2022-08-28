https://ria.ru/20220828/tekhosmotr-1812646061.html

Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2022

Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября

Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T02:17

2022-08-28T02:17

2022-08-28T10:19

авто

техосмотр

россия

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание, рассказывает агентству “Прайм" доцент кафедры “Наземные транспортные средства” Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.По его словам, теперь проверяющие не будут требовать у водителя иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.По словам эксперта, из правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле нельзя. Самое главное — обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, указал Зубриський

https://ria.ru/20220221/tekhosmotr-1773980562.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, техосмотр, россия