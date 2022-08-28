https://ria.ru/20220828/tekhosmotr-1812646061.html
Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября
Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября - РИА Новости, 28.08.2022
Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября
Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T02:17
2022-08-28T02:17
2022-08-28T10:19
авто
техосмотр
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758249133_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_abedc3647f45d2c4aa4887ac60783aa2.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание, рассказывает агентству “Прайм" доцент кафедры “Наземные транспортные средства” Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.По его словам, теперь проверяющие не будут требовать у водителя иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.По словам эксперта, из правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле нельзя. Самое главное — обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, указал Зубриський
https://ria.ru/20220221/tekhosmotr-1773980562.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758249133_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9de6c88023d53adf79af2de9ff54ad71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, техосмотр, россия
02:17 28.08.2022 (обновлено: 10:19 28.08.2022)
Водителям рассказали об изменениях в техосмотре с 1 сентября
Эксперт Зубриський: с 1 сентября при техосмотре не будет нужна аптечка и огнетушитель
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Некоторые правила техосмотра личных автомобилей изменятся с 1 сентября. К чему стоит готовиться автолюбителям и на какие недочеты перестанут обращать внимание, рассказывает
агентству “Прайм" доцент кафедры “Наземные транспортные средства” Московского Политеха, президент Национальной ассоциации предприятий технического обслуживания и ремонта автомототранспортных средств (НАПТО) Сергей Зубриський.
По его словам, теперь проверяющие не будут требовать у водителя иметь в наличии аптечку, огнетушитель и дорожный знак аварийной остановки. Перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Однако, согласно ПДД, все необязательное для техосмотра оборудование водители обязаны иметь в машине.
По словам эксперта, из правил ТО исключили неисправности, незначительно влияющие на безопасность дорожного движения. Но, несмотря на отмену техосмотра для личного автотранспорта, ездить на неисправном автомобиле нельзя. Самое главное — обеспечить исправность машины в движении, поэтому техосмотр необходим в случае визуального обнаружения технических проблем, создающих угрозу безопасности, указал Зубриський