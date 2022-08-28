https://ria.ru/20220828/svatovo-1812654907.html

Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.08.2022

Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска рано утром обстреляли город Сватово из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T07:29

2022-08-28T07:29

2022-08-28T08:53

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ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли город Сватово из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. При этом в пятницу Пентагон сообщил о выделении Киеву нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и другие вооружения.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, луганская народная республика, украина