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Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 28.08.2022
Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска рано утром обстреляли город Сватово из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T07:29
2022-08-28T08:53
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли город Сватово из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. При этом в пятницу Пентагон сообщил о выделении Киеву нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и другие вооружения.Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
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в мире, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина
07:29 28.08.2022 (обновлено: 08:53 28.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли город Сватово из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:50 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
При этом в пятницу Пентагон сообщил о выделении Киеву нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и другие вооружения.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.
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