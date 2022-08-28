07:29 28.08.2022 (обновлено: 08:53 28.08.2022)
Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Сватово, выпустив шесть ракет из РСЗО HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
ЛУГАНСК, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска рано утром обстреляли город Сватово из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 04:50 по н.п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (шесть ракет). По предварительной информации, в результате обстрела в сельскохозяйственном предприятии повреждено два складских помещения, шесть единиц техники и девять легковых автомобилей", — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
При этом в пятницу Пентагон сообщил о выделении Киеву нового пакета помощи в сфере обороны на сумму 775 миллионов долларов. В него вошли беспилотные летательные аппараты Sky Eagle, противотанковые ракетные комплексы Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS и другие вооружения.
Реактивная система залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.