https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812704832.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2022 - РИА Новости, 28.08.2022
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T15:24
2022-08-28T15:24
2022-08-28T15:24
инфографика
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 августа 2022 годаПодразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В результате активных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204 батальона 241-й бригады территориальной обороны в Артемовске превысили 60 процентов личного состава. Идут боевые действия в районах Авдеевки, Северска и Соледара. Украинские войска несут большие потери личного состава и военной техники, и вынуждены отступать.Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы три пункта управления, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников и перехватили 28 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4400 танков и других бронемашин, 3349 орудий полевой артиллерии и 5095 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
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РИА Новости
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация, инфографика
Инфографика, Россия, Украина, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 28 августа 2022 года
Подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжают наступление. В результате активных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204 батальона 241-й бригады территориальной обороны в Артемовске превысили 60 процентов личного состава. Идут боевые действия в районах Авдеевки, Северска и Соледара. Украинские войска несут большие потери личного состава и военной техники, и вынуждены отступать.
Параллельно российские войска уничтожают военные объекты украинской армии. За минувшие сутки ликвидированы три пункта управления, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом подразделений ВСУ на Донбассе. Также поражены 42 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 139 районах. Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников и перехватили 28 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха".
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 274 самолета, 148 вертолетов, 1826 беспилотников, 370 зенитных ракетных комплексов, 822 реактивные системы залпового огня, 4400 танков и других бронемашин, 3349 орудий полевой артиллерии и 5095 единиц автомобильной техники.