https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694992.html
Российская ПВО за сутки сбила 28 снарядов украинских РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила 28 снарядов украинских РСЗО - РИА Новости, 28.08.2022
Российская ПВО за сутки сбила 28 снарядов украинских РСЗО
Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 28 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:17
2022-08-28T13:17
2022-08-28T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
новая каховка
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 28 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и "HIMARS" в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито шесть украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20220828/zaes-1812694125.html
херсонская область
новая каховка
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
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Минобороны о перехвате снарядов РСЗО HIMARS в районах Антоновского моста и Каховской ГЭС
Высокоточным оружием в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены цеха, в которых ремонтировали украинские военные вертолёты.
Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, в т.ч. в районах Антоновского моста, а также над Каховской ГЭС
2022-08-28T13:17
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PT4M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, херсонская область , новая каховка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Донецкая Народная Республика
13:17 28.08.2022 (обновлено: 14:23 28.08.2022)
Российская ПВО за сутки сбила 28 снарядов украинских РСЗО
Минобороны: российская ПВО сбила 28 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха"