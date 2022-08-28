https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694992.html

Российская ПВО за сутки сбила 28 снарядов украинских РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила 28 снарядов украинских РСЗО - РИА Новости, 28.08.2022

Российская ПВО за сутки сбила 28 снарядов украинских РСЗО

Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 28 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:17

2022-08-28T13:17

2022-08-28T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

новая каховка

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили 28 снарядов украинских РСЗО HIMARS и "Ольха", сообщили в пресс-службе Минобороны РФ."Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и "HIMARS" в районах населенных пунктов Ольгинка, Новотроицкое Донецкой Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Антоновского и Дарьевского мостов, а также над Каховской ГЭС. Кроме того, в районе Новая Каховка Херсонской области в воздухе сбита одна баллистическая ракета "Точка-У", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито шесть украинских дронов в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20220828/zaes-1812694125.html

херсонская область

новая каховка

донецкая народная республика

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Минобороны о перехвате снарядов РСЗО HIMARS в районах Антоновского моста и Каховской ГЭС Высокоточным оружием в городе Запорожье на территории завода "Мотор Сич" поражены цеха, в которых ремонтировали украинские военные вертолёты. Перехвачено 28 снарядов реактивных систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, в т.ч. в районах Антоновского моста, а также над Каховской ГЭС 2022-08-28T13:17 true PT4M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , новая каховка, донецкая народная республика