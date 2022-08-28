https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694267.html

Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава

Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава - РИА Новости, 28.08.2022

Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава

В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери украинских сил в Артемовске превысили 60% личного состава, сообщили... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:10

2022-08-28T13:10

2022-08-28T13:26

украина

в мире

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери украинских сил в Артемовске превысили 60% личного состава, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. "Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования", - добавили там.

https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694992.html

украина

артемовск

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире, артемовск, киев