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Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава - РИА Новости, 28.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/spetsoperatsiya-1812694267.html
Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава
Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава - РИА Новости, 28.08.2022
Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава
В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери украинских сил в Артемовске превысили 60% личного состава, сообщили... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:10
2022-08-28T13:26
украина
в мире
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери украинских сил в Артемовске превысили 60% личного состава, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. "Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования", - добавили там.
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украина
артемовск
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украина, в мире, артемовск, киев
Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев
13:10 28.08.2022 (обновлено: 13:26 28.08.2022)
 
Потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава

Минобороны: потери украинских войск в Артемовске превысили 60% личного состава

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери украинских сил в Артемовске превысили 60% личного состава, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ.
В результате наступательных действий союзных войск на донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60% личного состава. "Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования", - добавили там.
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