https://ria.ru/20220828/soveschanie-1812751174.html

Зеленский провел секретное совещание

Зеленский провел секретное совещание - РИА Новости, 28.08.2022

Зеленский провел секретное совещание

Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте. РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T19:40

2022-08-28T19:40

2022-08-28T23:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

служба безопасности украины

гур минобороны украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте."Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности. <...> Участники <...> заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — указывается в релизе.Помимо ситуации на фронте, участники совещания обсудили потребности войск и координацию с "партнерами" Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского.Отмечается, что на встрече присутствовали руководители украинских войск, разведорганов, главы Минобороны, МВД и СБУ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html

https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812444554.html

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россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, служба безопасности украины, гур минобороны украины, владимир зеленский