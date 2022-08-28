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Зеленский провел секретное совещание - РИА Новости, 28.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220828/soveschanie-1812751174.html
Зеленский провел секретное совещание
Зеленский провел секретное совещание - РИА Новости, 28.08.2022
Зеленский провел секретное совещание
Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте. РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T19:40
2022-08-28T23:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
служба безопасности украины
гур минобороны украины
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте."Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности. &lt;...&gt; Участники &lt;...&gt; заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — указывается в релизе.Помимо ситуации на фронте, участники совещания обсудили потребности войск и координацию с "партнерами" Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского.Отмечается, что на встрече присутствовали руководители украинских войск, разведорганов, главы Минобороны, МВД и СБУ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220827/ukraina-1812335820.html
https://ria.ru/20220826/zelenskiy-1812444554.html
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в мире, украина, россия, донбасс, служба безопасности украины, гур минобороны украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Служба безопасности Украины, ГУР Минобороны Украины, Владимир Зеленский
19:40 28.08.2022 (обновлено: 23:00 28.08.2022)
 
Зеленский провел секретное совещание

Зеленский провел секретное совещание с руководством силовых структур о ситуации на фронте

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте.
"Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности. <...> Участники <...> заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — указывается в релизе.
Помимо ситуации на фронте, участники совещания обсудили потребности войск и координацию с "партнерами" Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского.
Отмечается, что на встрече присутствовали руководители украинских войск, разведорганов, главы Минобороны, МВД и СБУ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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