19:40 28.08.2022 (обновлено: 23:00 28.08.2022)
Зеленский провел секретное совещание
Зеленский провел секретное совещание с руководством силовых структур о ситуации на фронте
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский провел секретное совещание с представителями сферы безопасности Украины, посвященное ситуации на фронте, говорится на его сайте.
"Зеленский провел совещание в режиме "секретно" с представителями секторов обороны и безопасности. <...> Участники <...> заслушали информацию об оперативной обстановке на фронте", — указывается в релизе.
Помимо ситуации на фронте, участники совещания обсудили потребности войск и координацию с "партнерами" Украины, а также рассмотрели исполнение предварительных приказов Зеленского.
Отмечается, что на встрече присутствовали руководители украинских войск, разведорганов, главы Минобороны, МВД и СБУ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам Верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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