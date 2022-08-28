https://ria.ru/20220828/slavyansk-1812694860.html

Российские войска уничтожили около 250 националистов в районе Славянска

Российские войска уничтожили около 250 националистов в районе Славянска - РИА Новости, 28.08.2022

Российские войска уничтожили около 250 националистов в районе Славянска

Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, сообщили журналистам в воскресенье в... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:16

2022-08-28T13:16

2022-08-28T16:22

в мире

славянск

киев

донецкая народная республика

войска воздушно-космической обороны

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России."Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и десять единиц автомобильной и бронетанковой техники", — сказали в российском Минобороны.Кроме того, сказали в министерстве, в результате высокоточного удара в районе Славянска уничтожено более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60 процентов личного состава. "Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования", — добавили там.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/postavki-1812688721.html

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Варвара Скокшина

в мире, славянск, киев, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины