https://ria.ru/20220828/slavyansk-1812694860.html
Российские войска уничтожили около 250 националистов в районе Славянска
Российские войска уничтожили около 250 националистов в районе Славянска - РИА Новости, 28.08.2022
Российские войска уничтожили около 250 националистов в районе Славянска
Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, сообщили журналистам в воскресенье в... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:16
2022-08-28T13:16
2022-08-28T16:22
в мире
славянск
киев
донецкая народная республика
войска воздушно-космической обороны
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_0:0:3198:1800_1920x0_80_0_0_3697ba3f9be9147979519e1c1fd63320.jpg
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Высокоточными ударами в городе Славянске на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены около 250 солдат противника, сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны России."Ударами высокоточного оружия ВКС России уничтожены пункты временной дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в населенном пункте Славянск Донецкой Народной Республики. Ликвидировано до 150 националистов и десять единиц автомобильной и бронетанковой техники", — сказали в российском Минобороны.Кроме того, сказали в министерстве, в результате высокоточного удара в районе Славянска уничтожено более 100 человек, проходивших обучение в центре подготовки резерва украинской армии.В результате наступательных действий союзных войск на Донецком направлении потери 204-го батальона 241-й украинской бригады территориальной обороны в населенном пункте Артемовск превысили 60 процентов личного состава. "Командование оперативно-тактической группы "Лиман" вывело подразделения бригады из района боевых действий в Киев для доукомплектования", — добавили там.
https://radiosputnik.ria.ru/20220828/postavki-1812688721.html
славянск
киев
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789014883_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_c09f441e64f8c6bce024c857585c0ca6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, славянск, киев, донецкая народная республика, войска воздушно-космической обороны, вооруженные силы украины
В мире, Славянск, Киев, Донецкая Народная Республика, Войска воздушно-космической обороны, Вооруженные силы Украины
13:16 28.08.2022 (обновлено: 16:22 28.08.2022)
Российские войска уничтожили около 250 националистов в районе Славянска
Минобороны: ВС России уничтожили около 250 националистов в Славянске