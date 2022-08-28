https://ria.ru/20220828/shveytsariya-1812695379.html

В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС

В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС - РИА Новости, 28.08.2022

В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС

Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустили петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране,... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T13:21

2022-08-28T13:21

2022-08-28T13:21

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ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустили петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии, сообщает в воскресенье газета Matin Dimanche.В 2017 году швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране."Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии", - пишет издание.По их информации, сбор подписей должен начаться на следующей неделе.Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220820/podorozhanie-1811025345.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/shveytsariya-1810757767.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, швейцария, россия, украина