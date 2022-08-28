В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС
Швейцарские парламентарии запустили петицию за отмену запрета на строительство АЭС
© AP Photo / Markus SchreiberШвейцария
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустили петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии, сообщает в воскресенье газета Matin Dimanche.
В 2017 году швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.
"Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии", - пишет издание.
"Под названием "Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии", текст хочет закрепить в Конституции, что "разрешена любая форма производства электроэнергии, благоприятная для климата", - пишут журналисты.
По их информации, сбор подписей должен начаться на следующей неделе.
Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.
Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.
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