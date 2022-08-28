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В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС - РИА Новости, 28.08.2022
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В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС
В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС - РИА Новости, 28.08.2022
В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС
Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустили петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране,... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T13:21
2022-08-28T13:21
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ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустили петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии, сообщает в воскресенье газета Matin Dimanche.В 2017 году швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране."Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии", - пишет издание.По их информации, сбор подписей должен начаться на следующей неделе.Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, владимир путин, швейцария, россия, украина
В мире, Владимир Путин, Швейцария, Россия, Украина
13:21 28.08.2022
 
В Швейцарии запустили петицию для разрешения строительства АЭС

Швейцарские парламентарии запустили петицию за отмену запрета на строительство АЭС

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 авг - РИА Новости. Комитет швейцарских парламентариев и представителей экономики запустили петицию с требованием отменить запрет на строительство атомных электростанций в стране, чтобы избежать дефицита электроэнергии, сообщает в воскресенье газета Matin Dimanche.
В 2017 году швейцарцы на референдуме проголосовали за запрет строительства новых атомных электростанций в стране.
Женева - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 19:54
В Швейцарии спрогнозировали рост цен на электроэнергию на 30 процентов
"Комитет представителей правых партий и представителей экономики выдвигает народную инициативу, направленную на отмену запрета на строительство новых атомных электростанций в Швейцарии", - пишет издание.
"Под названием "Электричество для всех в любое время. Остановите отключение электроэнергии", текст хочет закрепить в Конституции, что "разрешена любая форма производства электроэнергии, благоприятная для климата", - пишут журналисты.
По их информации, сбор подписей должен начаться на следующей неделе.
Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.
Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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