https://ria.ru/20220828/shakhtery-1812768221.html

Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по ВСУ

Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по ВСУ - РИА Новости, 28.08.2022

Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по ВСУ

В ряде подразделений ДНР, воюющих за освобождение республики, шахтеры составляют большинство, рассказал РИА Новости артиллерист 1-й Славянской бригады с... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T22:30

2022-08-28T22:30

2022-08-28T23:16

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. В ряде подразделений ДНР, воюющих за освобождение республики, шахтеры составляют большинство, рассказал РИА Новости артиллерист 1-й Славянской бригады с позывным "Мотор"."Если у нас, то это (шахтеры) процентов 60-70. Мы обеспечиваем мирное небо над Донецком, потому что противник усилил огонь по центру города", - сказал артиллерист.В воскресенье, 28 августа, шахтеры отмечают профессиональный праздник. Донецкие шахтеры, принимающие участие в операции по освобождению республики, отметили свой праздник ударами по украинским националистам."Сегодня день шахтера - это наш профессиональный праздник. Раньше это происходило очень массово, с народными гуляниями в центре города. На данный момент это невозможно из-за огня противника, поэтому это наш праздничный огонь по противнику", - сказал собеседник агентства.Его сослуживцы передали коллегам привет и призвали "работать стахановскими методами".

https://ria.ru/20220818/pyatnashka-1809988024.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины