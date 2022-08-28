https://ria.ru/20220828/shakhtery-1812768221.html
Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по ВСУ
Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по ВСУ - РИА Новости, 28.08.2022
Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по ВСУ
В ряде подразделений ДНР, воюющих за освобождение республики, шахтеры составляют большинство, рассказал РИА Новости артиллерист 1-й Славянской бригады с... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T22:30
2022-08-28T22:30
2022-08-28T23:16
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ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. В ряде подразделений ДНР, воюющих за освобождение республики, шахтеры составляют большинство, рассказал РИА Новости артиллерист 1-й Славянской бригады с позывным "Мотор"."Если у нас, то это (шахтеры) процентов 60-70. Мы обеспечиваем мирное небо над Донецком, потому что противник усилил огонь по центру города", - сказал артиллерист.В воскресенье, 28 августа, шахтеры отмечают профессиональный праздник. Донецкие шахтеры, принимающие участие в операции по освобождению республики, отметили свой праздник ударами по украинским националистам."Сегодня день шахтера - это наш профессиональный праздник. Раньше это происходило очень массово, с народными гуляниями в центре города. На данный момент это невозможно из-за огня противника, поэтому это наш праздничный огонь по противнику", - сказал собеседник агентства.Его сослуживцы передали коллегам привет и призвали "работать стахановскими методами".
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в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины
22:30 28.08.2022 (обновлено: 23:16 28.08.2022)
Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по ВСУ
Воюющие в ДНР шахтеры отметили профессиональный праздник ударами по украинским боевикам
ДОНЕЦК, 28 авг - РИА Новости. В ряде подразделений ДНР, воюющих за освобождение республики, шахтеры составляют большинство, рассказал РИА Новости артиллерист 1-й Славянской бригады с позывным "Мотор".
"Если у нас, то это (шахтеры) процентов 60-70. Мы обеспечиваем мирное небо над Донецком, потому что противник усилил огонь по центру города", - сказал артиллерист.
В воскресенье, 28 августа, шахтеры отмечают профессиональный праздник. Донецкие шахтеры, принимающие участие в операции по освобождению республики, отметили свой праздник ударами по украинским националистам.
"Сегодня день шахтера - это наш профессиональный праздник. Раньше это происходило очень массово, с народными гуляниями в центре города. На данный момент это невозможно из-за огня противника, поэтому это наш праздничный огонь по противнику", - сказал собеседник агентства.
Его сослуживцы передали коллегам привет и призвали "работать стахановскими методами".