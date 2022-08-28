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Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны - РИА Новости, 28.08.2022
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Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны
Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны - РИА Новости, 28.08.2022
Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:22
2022-08-28T05:10
россия
экономика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", - говорится в тексте телеграммы.Президент отметил, что работники по праву гордятся именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Он также пожелал им успехов, доброго здоровья и благополучия.
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россия, экономика
Россия, Экономика
00:22 28.08.2022 (обновлено: 05:10 28.08.2022)
 
Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны

Президент России Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", - говорится в тексте телеграммы.
Президент России Владимир Путин
9 июня, 18:45
Путин оценил идею о создании госкорпорации в легкой промышленности
Президент отметил, что работники по праву гордятся именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Он также пожелал им успехов, доброго здоровья и благополучия.
 
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