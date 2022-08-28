https://ria.ru/20220828/shakhtery-1812644406.html

Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны

Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны - РИА Новости, 28.08.2022

Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T00:22

2022-08-28T00:22

2022-08-28T05:10

россия

экономика

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", - говорится в тексте телеграммы.Президент отметил, что работники по праву гордятся именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Он также пожелал им успехов, доброго здоровья и благополучия.

https://ria.ru/20220609/putin-1794374493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, экономика