https://ria.ru/20220828/shakhtery-1812644406.html
Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны
Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны - РИА Новости, 28.08.2022
Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T00:22
2022-08-28T00:22
2022-08-28T05:10
россия
экономика
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера и отметил, что нынешнее поколение работников вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."В этом году исполняется 75 лет вашему замечательному профессиональному празднику, который широко отмечается не только в угледобывающих регионах, но и по всей России. Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы", - говорится в тексте телеграммы.Президент отметил, что работники по праву гордятся именами и выдающимися достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и, конечно, сложившимися в отрасли традициями доблестного, самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки. Он также пожелал им успехов, доброго здоровья и благополучия.
https://ria.ru/20220609/putin-1794374493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика
00:22 28.08.2022 (обновлено: 05:10 28.08.2022)
Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны
Президент России Путин отметил вклад шахтеров в укрепление индустриальной мощи страны