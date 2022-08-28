https://ria.ru/20220828/ptitsy-1812702283.html

Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края

Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края - РИА Новости, 28.08.2022

Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края

Перелетные птицы начали улетать из Москвы в теплые края, на зимовку уже отправились черные стрижи, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 28.08.2022

2022-08-28T14:21

2022-08-28T14:21

2022-08-28T14:22

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Перелетные птицы начали улетать из Москвы в теплые края, на зимовку уже отправились черные стрижи, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что вслед за стрижами в путь отправятся обыкновенные кукушки и речные крачки. Также скоро улетят и соловьи, славки и камышевки. В начале сентября в теплые края отправятся ласточки, мухоловки, некоторые виды куликов.Уточняется, что немного дольше задержатся птицы, которые с животных кормов частично могут переключиться на растительные. В середине октября начнут покидать природные территории столицы скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних – в конце октября – начале ноября – улетят чайки, дрозды-рябинники и кряквы.

https://ria.ru/20220819/moskva-1811327723.html

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