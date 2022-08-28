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Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края - РИА Новости, 28.08.2022
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Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края
Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края - РИА Новости, 28.08.2022
Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края
Перелетные птицы начали улетать из Москвы в теплые края, на зимовку уже отправились черные стрижи, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 28.08.2022
2022-08-28T14:21
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Перелетные птицы начали улетать из Москвы в теплые края, на зимовку уже отправились черные стрижи, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что вслед за стрижами в путь отправятся обыкновенные кукушки и речные крачки. Также скоро улетят и соловьи, славки и камышевки. В начале сентября в теплые края отправятся ласточки, мухоловки, некоторые виды куликов.Уточняется, что немного дольше задержатся птицы, которые с животных кормов частично могут переключиться на растительные. В середине октября начнут покидать природные территории столицы скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних – в конце октября – начале ноября – улетят чайки, дрозды-рябинники и кряквы.
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москва, африка, европа, россия
Москва, Африка, Европа, Россия
14:21 28.08.2022 (обновлено: 14:22 28.08.2022)
 
Перелетные птицы начали улетать на зимовку из Москвы в теплые края

Птицы начали улетать из Москвы в теплые края, черные стрижи уже отправились на зимовку

CC BY-SA 2.0 / pau.artigas / Черный стриж
Черный стриж - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
CC BY-SA 2.0 / pau.artigas /
Черный стриж. Архивное фото
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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Перелетные птицы начали улетать из Москвы в теплые края, на зимовку уже отправились черные стрижи, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"На природных территориях Москвы можно встретить около 270 видов птиц, из них остаются зимовать порядка 90... Большинство перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы... Так, черные стрижи зимуют в южной части Африки, им предстоит преодолеть более 9 тысяч километров. Эти птицы уже начали свой долгий и непростой перелет в первой половине августа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вслед за стрижами в путь отправятся обыкновенные кукушки и речные крачки. Также скоро улетят и соловьи, славки и камышевки. В начале сентября в теплые края отправятся ласточки, мухоловки, некоторые виды куликов.
Уточняется, что немного дольше задержатся птицы, которые с животных кормов частично могут переключиться на растительные. В середине октября начнут покидать природные территории столицы скворцы, зяблики и большинство видов дроздов. Одними из самых последних – в конце октября – начале ноября – улетят чайки, дрозды-рябинники и кряквы.
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